Sujet ouvert : 30 août 2021

Le cauchemar de tous les madrilènes, le FIFA Break est de retour. Les fans seront un peu impatients de voir leurs joueurs préférés représenter leur pays d’origine… mais plus que tout, ils n’auront pas hâte de prier Melitele pour qu’aucun joueur ne se blesse comme d’habitude.

C’est aujourd’hui la date limite fixée par le Real Madrid au club parisien dont on parle tant pour la réponse à sa deuxième candidature. L’homme lui-même voyage pour représenter sa nation et n’a toujours aucune idée de l’endroit où il exercera son métier dans deux semaines. La fenêtre se ferme et les deux clubs jouent un mélange d’échecs et de drame pour adolescents. Espérons que la situation soit résolue pour que nous sachions si nous devons célébrer, ou à tout le moins, ne pas avoir à écouter des coups de gueule enfantins pendant un certain temps. Gardez à l’esprit qu’il y a de fortes chances que notre offre morde la poussière au dernier moment possible après de longues sessions de réflexion de l’autre côté.

Kylian Mbappe estime qu’il est retenu au Paris Saint-Germain contre son gré au milieu des offres du Real Madrid. – Sky Sports News (@SkySportsNews) 29 août 2021

Retenu contre son gré hein ? Qui aurait pensé. Au moins de toute façon, il va gagner beaucoup d’argent et, s’il reste à Paris, il jouera dans une équipe surpuissante (ce sera intéressant de voir par qui le jeu passe, même si je pense que nous pouvons tous être d’accord sur qui le la valeur sûre est activée)

Oui, c’est vrai que ça fait si longtemps.

Que le Madridismo soit avec nous dans cette finale enflammée du mercato,