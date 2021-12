Sujet ouvert : 30 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

L’équipe a repris l’entraînement.

L’équipe était de retour à l’entraînement et a tenu sa première session à la Real Madrid City en vue du match de la 19e journée de LaLiga contre Getafe au Coliseum Alfonso Pérez (dimanche, 14h00 CET). pic.twitter.com/9pC67WxoCc – Infos Real Madrid (@RMadridInfo) 29 décembre 2021

Capacité des stades restreinte.

Le ministère espagnol de la Santé a accepté hier de limiter la capacité des stades de football à 75 %. Il est interdit de manger et de boire. Ces mesures débuteront le 1er janvier et s’étendront jusqu’au 31 janvier, date à laquelle elles seront à nouveau revues.

SofaScore : équipe de l’année en Liga

Mises à jour de Haaland.

Qui joue contre Getafe ?

Il a été publié que Courtouis, Vinicius Junior et Camavinga ont été testés positifs pour Covid-19. La Liga a récemment mis à jour le protocole Covid-19 : les joueurs testés positifs doivent rester isolés pendant 7 jours (et non 10 jours, comme protocole précédent).

Par conséquent, Vinicius est absent du prochain match contre Getafe. Faites-nous savoir quel est votre choix pour les ailiers pour le prochain match dans le sondage ci-dessous.

Sondage

Quels ailiers choisiriez-vous pour le match contre Getafe ?

0%

Asensio et Bale (0 voix)

0%

Asensio et Hazard (0 voix)

0%

Asensio et Rodrygo (0 voix)

0%

Hazard et Bale (0 voix)

0%

Hazard et Rodrygo (0 voix)

0%

Bale et Rodrygo (0 votes) 0 votes au total Votez maintenant