Sujet ouvert : 30 juillet 2021

Messieurs et frères, en tant que chef du Mouvement Militao Militia du Nord. Je vous annonce qu’aujourd’hui, plutôt cette semaine, marque le début de l’ère de la milice Militao. Maintenant que Varane et Ramos sont partis d’un seul coup. Le temps de Militao est maintenant, c’est si notre club ne décide pas de le vendre aussi comme nous laissons partir nos CB. D’être ridiculement étiqueté “Pas de qualité madrilène” malgré le temps de jeu limité dans les matchs impairs qui lui ont été accordés. Pour montrer au monde de quoi il est capable à la fin de la saison dernière. Cette saison pourrait vraiment être le début d’une autre CB légendaire en devenir. OMI, il est l’un des 3 seuls Brésiliens chers de notre équipe qui vaut les 50 millions que nous avons payés pour lui.

Tout comme le Barça propose actuellement aux membres de sa première équipe et aux joueurs de La Masia sur l’autel impie comme offrande brûlée pour le salaire de Lionel Messi. Nous semblons faire la même chose pour Mbappe, avec la vente de Varane, la sortie de Ramos (cela ne me dérangeait pas) et Odegaard pourrait être le prochain (Carlo & Perez ne devraient pas lâcher la balle sur Ode). Malheureusement, nous ne pouvons pas sembler sacrifier Isco, Bale, Marcelo, Modric et Ceballos pour une raison étrange. Chaque fois que nous les mettons sur l’autel, un agneau apparaît dans les buissons pour prendre leur place.

J’espère que dans notre manque financier actuel, notre club va maintenant commencer à regarder à l’intérieur de notre Castilla et commencer à utiliser les nombreux joyaux que nous avons là-bas. Ce sera également financièrement sain pour la production économique de notre club car les joueurs de Castilla ont tous des salaires bas. Tout en étant capable d’éviter avec succès d’énormes frais de transfert et d’agent pour les importations externes.

Le mardi 27 juillet 2021 a marqué la fin complète de notre trinité dorée des CB. De Pepe à Ramos et maintenant Varane. Mais du côté optimiste, cela pourrait aussi être le début d’une nouvelle gamme de CB. Peut-être pas cette saison à en juger par la façon dont notre club évolue (ou ne bouge pas) dans le mercato.

NINJA ! SMH

