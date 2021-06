L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Selon vous, qui est le favori pour remporter le tournoi maintenant ?

La Suède a été éliminée par l’Ukraine 2-1 en prolongation

L’Allemagne et le maestro du Real Madrid Toni Kroos se sont inclinés 2-0 face à l’Angleterre

Di Stéfano a utilisé son style de jeu élégant, son intelligence footballistique et son leadership pour intégrer les joueurs et leur apprendre à valoriser le travail d’équipe. Son désir de s’améliorer et sa fierté professionnelle ont établi la norme de l’équipe et sont devenus des valeurs essentielles du Real Madrid. Avec ses coéquipiers surdoués, Di Stéfano a inventé le football professionnel en équipe moderne et a incarné tout ce qu’il a de magique. Les joueurs de classe mondiale ont suivi l’exemple de Di Stéfano parce qu’il était le leader incontesté, et aussi parce que ces joueurs hautement qualifiés ont appris que onze hommes, lorsqu’on leur donnait de la peinture (le ballon), pouvaient aller sur une toile (le terrain) et peindre un quatre-vingt-dix- image minutieuse de l’imagination et de la beauté qui les exprimaient. Rien de moins que quatre-vingt-dix minutes d’efforts complets et un football magnifique, excitant et offensif avec élégance, style et classe – que les joueurs aient gagné par plusieurs buts ou perdus – était considéré comme un « tableau inachevé » ou irrespectueux envers l’art et les téléspectateurs.