Sujet ouvert : 30 mai 2021

Ils étaient clairement la meilleure équipe aujourd’hui. C’est assez impressionnant ce que Thomas Tuchel a accompli, d’autant plus que Chelsea a commencé la saison sous Frank Lampard.

N’Golo Kanté était le meilleur joueur sur le terrain :

Cette défaite doit être une angoisse pour Pep Guardiola, au regard du coût de sa formation de départ:

Le sujet du rôle de directeur sportif ayant été mis au premier plan ces derniers temps, il semble intéressant de consulter un livre sur le fonctionnement interne du club qui a été recommandé par l’ancien rédacteur en chef de Madrid Gabe Lezra et par notre propre Kiyan Sobhani. Cet article date de 2016 mais le sujet reste d’actualité.

Des statistiques sont tenues sur les blessures. Le football a une incidence de blessures relativement élevée (dix-sept à vingt-quatre blessures pour 1 000 heures de jeu) par rapport à de nombreux autres sports177. Selon le rapport de saison 2013-2014 de l’étude de l’UEFA Elite Club Injury Study portant sur vingt-neuf équipes : en 213 séances d’entraînement (19,7 par mois) et cinquante-neuf matchs (5,5 par mois) sur une saison de près de onze mois, et « en moyenne, dans tous les clubs, chaque joueur a raté 2,2 séances d’entraînement et 0,6 matchs chaque mois en raison d’une blessure. »178 Les professeurs Nader Rahnama, Thomas Reilly et Adrian Lees ont publié un article en février 2002 dans le British Journal of Sports Medicine qui analysait le risque de blessure associé aux matchs de football de la Premier League anglaise de 1999 à 2000. Ils ont conclu que «les actions de jeu avec un risque élevé de blessures étaient liées à la contestation de possession. Le risque de blessure était le plus élevé dans les quinze premières et dernières minutes du match, reflétant les engagements intenses dans la période d’ouverture et l’effet possible de la fatigue dans la période de clôture. Le risque de blessure était concentré dans les zones du terrain où la possession du ballon est la plus vigoureusement contestée, qui étaient des zones d’attaque et de défense spécifiques proches du but. »179 Le risque de blessure le plus élevé se situe en seconde période et dans les quinze dernières minutes. Du jeu. C’est probablement la raison pour laquelle certains entraîneurs préfèrent remplacer les joueurs à la fin des matchs lorsqu’ils sont en tête. Cependant, la communauté du Real Madrid n’aime généralement pas voir les remplacements de joueurs vedettes.

Malgré la croyance largement répandue que le Real Madrid a plus que sa part de blessures, selon les rapports officiels, au cours des dernières saisons, le club est généralement moyen avec les meilleurs prétendants au trophée de la Ligue des champions dans les principaux paramètres de blessures, à savoir l’incidence, le fardeau et les joueurs. ‘ disponibilité. De toute évidence, ce n’est pas seulement le nombre de blessures qui compte, mais le (s) joueur (s) et la qualité et la disponibilité du ou des remplaçants qui comptent également. Cela est particulièrement vrai si une équipe ne s’appuie pas sur un système cohérent avec lequel les joueurs sont familiers et s’appuie plutôt sur l’improvisation requise avec la familiarité des autres joueurs, ce qui est principalement vrai pour le Real Madrid.