Sujet ouvert : 30 novembre 2021

Préparatifs en cours pour Bilbao.

Les titulaires du match de Séville ont effectué un travail de récupération. Le reste du groupe a commencé par des rondes et des exercices de contrôle et de passe avant de terminer la session par des jeux à petits côtés. Hazard a participé à une partie de la session avec le groupe. Bale et Ceballos ont travaillé seuls sur le terrain.

Aznar a été licencié alors que Las Blancas a un nouvel entraîneur.

Comme l’a rapporté Grant Little, le Real Madrid Femenino a limogé l’entraîneur-chef David Aznar et nommé l’ancien joueur de Castilla Alberto Toril comme nouveau manager jusqu’au 30 juin 2023. Les résultats cette saison ont été médiocres car l’équipe occupe actuellement la 10e position. Voici le communiqué de presse complet.

Benzema termine à la quatrième place du classement du Balon D’or.

Comme prévu, Karim Benzema n’a pas remporté le Balon D’or alors que Messi a remporté son 7e trophée. Les félicitations sont de mise pour le phénomène argentin. Le club a également publié un tweet de félicitations pour l’attaquant qui n’a été qu’incroyable depuis que Cristiano a quitté le Real Madrid.

Tour d’Europe : la Juventus pourrait être reléguée !!!

Après avoir perdu 4-0 contre Chelsea, la semaine de la Juventus n’a fait qu’empirer. La défaite de mardi en Ligue des champions a été suivie d’une autre défaite à domicile contre l’Atalanta samedi. Entre-temps, les bureaux du club ont été perquisitionnés par la police, qui a saisi des documents relatifs aux transferts de joueurs et aux comptes financiers.

L’enquête des autorités italiennes porte sur un total de 42 transferts, dont Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, Arthur Melo et Danilo, entre 2019 et 2021.

Il est allégué que la Juve a gonflé les valeurs de leurs joueurs sur leurs comptes et que des gens comme Andrea Agnelli, Pavel Nedved et Fabio Paratici, maintenant chez Spurs, coopèrent à l’enquête. C’est une affaire sérieuse et CODACONS, l’association italienne pour les droits des consommateurs, estime qu’une rétrogradation automatique au deuxième niveau italien pourrait être envisagée en cas de verdict de culpabilité.

La Juve a également remporté la Serie A lors de la saison 2019/20 sous Maurizio Sarri et serait probablement déchue du titre.