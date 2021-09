Sujet ouvert : 30 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Avant le match de mardi, je suis sûr que peu d’entre vous savaient que Sheriff avait marqué 116 buts et n’en avait encaissé que 7 la saison dernière et avait terminé avec près d’une centaine de points dans la division nationale moldave. Ils n’existent que depuis 20 ans, donc même s’ils sont petits, ils ne sont pas faibles. Ils ont même un cristiano jouer pour eux à l’arrière gauche et il était une menace contre nous. Les commentateurs anglais ont constamment et bizarrement continué à appeler son nom comme pour nous rappeler ce mec qui a joué pour nous dans le passé.

Les problèmes d’Ancelotti ne sont pas tactiques, ou ils sont rarement tactiques. Ce qui lui manque, c’est un ou plusieurs joueurs X-factor. Et non! Benzema n’est PAS la réponse. Vini n’est pas non plus un joueur de type x-factor…pas encore au moins. Dans des moments comme le match de Villareal et Sheriff, ce dont nous avions besoin, c’était d’un joueur qui saisirait le taureau par les cornes et lui briserait le cou pour la victoire. Depuis 4 années consécutives, nous n’en avons pas eu malgré que Benzema soit notre meilleur buteur. Donc, des bouleversements comme ceux-ci continuent de se produire et des enregistrements indésirables se mettent sur notre dos.

Le football est un sport d’équipe, mais vous avez ENCORE absolument besoin d’une superstar/gagnant de match. Sinon, tout le monde ressemble toujours à un groupe de meneurs de jeu qui ont de la chance si l’un d’entre eux remporte un match dans des situations difficiles comme le jeu du shérif. Et lorsque la prochaine occasion serrée se présente, ce joueur est introuvable et on ne peut pas lui faire confiance pour être un vainqueur de match constant pour l’équipe. Quoi qu’il en soit, dans le prochain jeu, nous devons verrouiller les shérifs de cette petite ville, les mettre sous la prison et jeter les clés. Ils ont eu leur journée au soleil, ils ne peuvent pas perdre contre eux deux fois comme nous l’avons fait contre Shaktar.

Pour la Liga, notre limite de dépenses est beaucoup plus élevée que celle de nos rivaux.

La limite de dépenses du Real Madrid pour cette saison 2021-22 est presque huit fois supérieure – soit 650 millions d’euros (562 millions de livres sterling) – à celle de Barcelone, a annoncé mercredi la Liga.

Nous sommes l’une des 3 équipes (Real Madrid, Barcelone et Athletic Bilbao) qui n’ont pas accepté d’argent pour un pourcentage de nos droits de diffusion de l’accord CVC que la Liga a conclu sur l’ensemble de la ligue le mois dernier. Chaque nouvelle concernant les finances de nos clubs continue d’inspirer confiance à tous, que nous allons dans la bonne direction sous la direction du général Florentino IX.

Juste au cas où vous l’auriez oublié, je pousse toujours Jorginho pour le Ballon d’or 2021. Oui, Messi a marqué mardi alors qu’il commençait à cultiver la ferme pétrolière de la prison. Lors du Oil Abu Derbi, il était au sol pour un coup franc de City dans le cadre du mur du PSG. Le monde ne le savait pas, il se couchait pour ajouter de l’engrais au sol pour que les cultures commerciales poussent smh. Il n’y est que depuis un mois et il est déjà doué en agriculture. Mais cela ne me fera jamais changer d’avis. c’est toujours Jorginho2021.

Le gouvernement espagnol laisse les stades être remplis à pleine capacité. Le podcast de MM décrit notre perte historique face au shérif. Casemiro tire la sonnette d’alarme sur nos déboires défensifs.