Sujet ouvert : 31 août 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié tous les jours par l’un de ces mods que vous aimeriez totalement avec des sushis : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Je vais aller de l’avant et être aussi honnête que possible avec vous tous ; Je n’ai vraiment pas grand-chose pour toi aujourd’hui.

Donc, enfin, la saison des idioties touche à sa fin, ce qui signifie que nous allons entendre moins de rumeurs absurdes pendant quelques mois. Cependant, c’est aussi le dernier jour possible pour signer Mbappe s’il veut rejoindre le club -apparent- de ses rêves pour la saison 21/22. Tous les médias sportifs du monde ont les yeux rivés sur Mbappe, Nesser et Oncle Flo. Si un accord doit être conclu, cela se passe aujourd’hui, ou plus probablement, ce soir et plus précisément, à minuit à la Ronaldo Nazario. La saga DDG est la version ratée de l’événement susmentionné à cause de ce télécopieur et même alors, nous avons remporté 3 UCL d’affilée. Voir? Il y a lieu d’être optimiste. À ce stade, j’espère simplement la fin du drame pour adolescents. Trop vieux pour ça et ça ne correspond pas à l’image du Real Madrid (ni à leur intention).

Je vais vous donner, garçons et filles, les dernières informations que nous avons sur la saga :

PAS PRÉCIS. Ceci est basé sur l’heure limite signalée à 18 heures, qui n’est plus valable car le PSG et le Real Madrid négocient actuellement. https://t.co/MpcHyPuMFQ – Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) 30 août 2021

Le Real envisage d’augmenter son offre dans la région des 200 millions.

Le Real Madrid envisage d’augmenter son offre pour Kylian Mbappe à 200 millions d’euros dans les deux prochaines heures. – Sky Sports News (@SkySportsNews) 30 août 2021

Yare yare hébété…

(Référence facile)

Compte tenu de l’ampleur de ce qui pourrait se passer, attendez-vous à connaître la nouvelle immédiatement – quelle que soit l’issue. À moins qu’il ne soit tard dans la nuit là où vous habitez, auquel cas vous pourriez être endormi au moment de l’annonce).

Que le Madridismo nous protège d’être avec nous, ce jour final et peut-être frénétique de ce véritable volcan de mercato. Juste… fermons la fenêtre et passons déjà à l’action. Un être humain ne peut supporter autant de changements en si peu de temps. Remerciez Melitele pour Ronaldo d’avoir au moins déménagé à United et de rétablir quelque peu l’ordre dans Footballand.