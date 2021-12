Sujet ouvert : 31 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Libérer!!

Vous savez tous de quoi je parle. Nous attendons cela depuis longtemps.

Apparemment, nous attendrons encore quelques mois jusqu’à ce que le Real élimine le PSG de l’UCL ! Hala Madrid !

Qui jouera contre Getafe ?

Le Real Madrid essaie avec la Communauté de Madrid et la Liga si Courtois, Valverde et Camavinga peuvent jouer lors du premier match de 2022, contre Getafe. Ils ont tous été testés négatifs, mais même ainsi, la Communauté de Madrid ne leur permet pas de jouer. Pour le moment, Courtois a été testé négatif à deux reprises et n’attend que l’approbation de la Liga pour rejoindre le groupe lors de la prochaine séance d’entraînement. Valverde et Camavinga attendent un nouveau PCR. Vinicius est toujours positif et Jovic est le nouveau avec un résultat positif.

Vinicius : le troisième joueur le plus précieux ?

Après avoir lu les informations ci-dessus, j’ai été un peu surpris et j’ai demandé : qu’est-il arrivé à Neymar ? Le PSG a payé plus de 200 millions d’euros pour sa signature ! J’avais imaginé que sa valeur diminuait compte tenu de sa forme actuelle et de ses blessures, mais pas autant qu’elle l’a fait : de 180 millions d’euros (en mars 2019) aux 90 millions d’euros actuels !

Bonne année! Hala Madrid et Nada Mas !