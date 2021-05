Sujet ouvert : 31 mai 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

La lettre de Zidane sort aujourd’hui !

Tel que rapporté par C-Trick, Zidane envoie une lettre de 2 pages aux fans du Real Madrid via AS, expliquant la raison de son départ. Si les rumeurs s’avèrent vraies, je pense que c’est une rare occasion où Zidane dit clairement ce qui s’est passé. Selon le directeur d’AS, Zidane critiquera le club pour la première fois : “Je pars parce que le club ne me donne pas la confiance dont j’ai besoin.” Restez à l’écoute!

Apparemment, la lettre a été divulguée. Suivez le fil :

Message complet de Zinedine Zidane au journal AS :

[via @ALMUAAYYAD] “Cher madridista, depuis 20 ans, depuis le premier jour où j’ai posé les pieds à Madrid et mis le maillot blanc, tu m’as submergé de ton amour. J’ai toujours senti qu’il y avait quelque chose de très spécial entre nous. Pic.twitter.com /L1J1C3DgDY – Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) 31 mai 2021

Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c’est très triste de voir une légende comme Zidane quitter le club de cette façon.

Qui sera le nouvel entraîneur ?

Selon le journaliste de football César Luiz Melo, Pochettino reste au PSG. Leonardo, le directeur du PSG, a déclaré qu’ils étaient satisfaits de Pochettino et qu’il avait un contrat de 2 ans avec le PSG. Selon le journaliste Siro López, Conte, Raul et Xabi Alonso sont également exclus de la candidature. Le nouvel entraîneur sera quelqu’un dont on n’a pas beaucoup parlé.