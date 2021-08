Sujet ouvert : 4 août 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Toni Kroos de sortie

Cela pourrait prendre au moins six semaines à l’Allemand pour guérir la blessure à la hernie sportive et se réadapter.

Kroos a joué le rôle subtil de diriger la possession et la progression du ballon pour une victoire en Coupe du monde et pour 4 titres UCL. Son niveau technique est classiquement celui du Real Madrid, et sa capacité apparente à toujours être calme et à avoir du temps dans des espaces restreints est une force dans la bataille pour le contrôle du milieu. Los Blancos ressentira sans aucun doute l’absence de la main ferme de Toni.

Mais la réalité est la suivante : à un moment donné, le Real Madrid devra trouver de nouveaux joueurs pour assumer ces responsabilités. Bien qu’ils soient des footballeurs de classe, le milieu de terrain KCM a parcouru beaucoup de kilomètres. Le club, espérons-le, identifiera cette saison à quoi ressemblera sa nouvelle génération.

Avec quel milieu de terrain commenceriez-vous ?

Sondage

MadridXtra a capté ce commentaire de Romano sur Twitch, notant que cela pourrait inciter l’équipe à renforcer ses rangs au milieu de terrain, en particulier s’il est demandé par Don Carlo :

| Le milieu de terrain du Real Madrid prévoit maintenant que Kroos est sorti? Je pense qu’ils décideront dans les prochains jours avec Ancelotti. Ancelotti a toujours voulu faire venir un milieu de terrain et tentera de convaincre le conseil d’administration d’en signer un. @FabrizioRomano sur @Twitch [ ] — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 3 août 2021

La règle des cinq substituts

Il ne semble pas clair si la saison de la Liga comportera la règle des cinq sous comme elle l’a fait pour la saison 2020-2021, un changement de règle mis en place en réponse à la pandémie et à la courte saison. L’IFAB a annoncé que la prochaine saison EPL se jouera avec cinq sous-marins.

Mon point de vue est que le Real Madrid a été réticent à saisir à quel point cela a un impact considérable sur le football. Changer deux, trois ou quatre joueurs à la minute 65 avec une place de plan spécifique est important – cela peut modifier la composition et le style de toute une équipe. Cela a été utilisé stratégiquement par Chelsea et Manchester City avec leurs bancs incroyablement profonds. De plus, cela signifie que les clubs riches avec des équipes plus profondes ont un énorme avantage sur les clubs qui deviennent très minces après 12 ou 13. Il reste à voir comment Ancelotti abordera ce changement dans le jeu pour utiliser plus de profondeur d’équipe, si la Liga le fera. continuer cette règle. Historiquement, bien sûr, Ancelotti est connu comme un entraîneur qui établit une continuité avec un onze de départ régulier.

Êtes-vous d’accord pour dire que la règle des cinq sous-règles est un changement majeur dans le football avec lequel le Real Madrid doit compter davantage?

Sondage : Quelles sont vos attentes pour le Real Madrid cette saison à partir d’Ancelotti ?

Ou, postez le vôtre dans les commentaires.

Quelles sont vos attentes pour le Real Madrid cette saison à partir d’Ancelotti ?

Meilleure position de Vinicius

Le rapport d’hier était que Monsieur Ancelotti veut construire autour de Vini. Selon vous, quelle est sa meilleure position ?

