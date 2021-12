Sujet ouvert : 4 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Journée à Anoeta !!

Un match à l’extérieur extrêmement difficile attend Los Blancos alors qu’ils affrontent la Real Sociedad à Anoeta ce soir. Oyarzabal et co sont actuellement troisièmes au classement de la Liga et lors de leurs deux dernières rencontres avec l’équipe basque, le Real Madrid a fait match nul à deux reprises. Il n’y a pas de match facile contre La Real. Aritz Elustondo (suspendu), David Silva et Mikel Merino (blessé) sont tous prêts pour le match, mais il y a encore assez de puissance de feu pour perturber la ligne arrière tremblante de Madrid.

Potentiel Sociedad XI : Remiro ; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico ; Portu, Zubimendi, Guevara, Januzaj ; Isak, Oyarzabal.

Pendant ce temps, Carlo a fait un commentaire intéressant concernant Casemiro dans lequel il a déclaré : « Je m’en fiche si Casemiro est sur 4 cartons jaunes, il jouera demain. S’il choisit un jaune, il ratera le match contre l’Atletico. Ainsi soit-il. »

Le Real Madrid, Barcelone et Bilbao écrivent aux autres clubs de la Liga.

Le Real Madrid, Barcelone et l’Athletic Bilbao ont écrit à d’autres clubs de la Liga pour proposer un plan d’investissement de 2 milliards d’euros, qui, selon eux, est une alternative supérieure à l’accord de la ligue avec CVC Capital Partners.

L’accord CVC – qui bénéficie du soutien des 39 autres clubs des première et deuxième divisions espagnoles – a été initialement approuvé en août malgré l’opposition de Madrid, du Barça et de l’Athletic, avec un vote final prévu le 10 décembre.

La nouvelle proposition impliquerait que JP Morgan, Bank of America et HSBC prêtent conjointement aux clubs 2 milliards d’euros à un coût compris entre 2,5 et 3% d’intérêt sur 25 ans. Cela se compare à une période de 50 ans pour l’accord CVC de LaLiga, qui verrait le fonds d’investissement recevoir 11% des revenus de la ligue provenant des droits télévisés. Vous pouvez lire la lettre complète sur le site du club.

Le président de la Liga Javier Tebas a répondu vendredi par une lettre aux clubs décrivant la proposition comme « une tentative de briser le consensus et de générer de l’incertitude, dans le seul objectif de protéger les intérêts égoïstes de quelques-uns contre l’intérêt commun de la majorité ».

Air Lunin !!

Découvrez ces sauvegardes de la formation.

La bande dessinée de Mbappe lance plus d’indices.

Real Madrid POTM deux fois de suite.

Vini Junior a été nommé joueur du mois du Real Madrid deux fois de suite et il a également été nominé pour le joueur du mois de la Liga. Félicitations à lui.