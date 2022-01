Sujet ouvert : 4 janvier 2022

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Les préparatifs se poursuivent pour le match d’ouverture de la Copa Del Rey.

Plus de marge d’erreur puisque Séville a réduit l’avance de Madrid en tête du classement à 5 points avec un match en moins.

Nous pourrions avoir une décision Haaland bientôt.

Comme l’a rapporté Matt Wiltse, Haaland veut finaliser son avenir d’ici le 31 janvier et a demandé à Raiola de finaliser l’accord avec un club car Dortmund veut commencer à planifier sans Haaland.

Vous vous souvenez de Fabio Coentrao ?

Eh bien, il est maintenant pêcheur à plein temps sur son propre bateau. Coentrao a acheté son premier bateau de pêche pendant ses jours de jeu et possèderait désormais une flotte. Coentrao s’est ouvert sur son nouveau cheminement de carrière en parlant à la chaîne YouTube d’Empower Brands.

« La vie dans la mer n’est pas une honte, comme beaucoup de gens le pensent », a-t-il déclaré. « C’est un travail comme un autre. Non seulement cela, la mer est belle et nous en avons besoin. Les gens qui aiment la mer et qui veulent faire l’expérience de la mer doivent suivre leur rêve ». Bien pour lui.

ICYMI : Santiago Cañizares parle d’une image qui a attiré son attention à cause de l’erreur de Militao.

Dans cet article, l’ancien gardien de but du Real Madrid et de Valence, Santiago Cañizares, a parlé du match pour Radio Marca aujourd’hui et a fait écho aux sentiments d’Ancelotti selon lesquels l’équipe était en « vacances ».