Sujet ouvert : 4 juin 2021

Selon les rumeurs, Lucas Vazquez a refusé de meilleures offres d’autres clubs. Il a également accepté une réduction de salaire de 10% lors de la première saison de son nouveau contrat de 3 ans.

Certains des commentaires de Lucaz Vazquez après que son renouvellement ait été officiel :

Nous sommes entrés dans l’histoire en triplant la Ligue des champions. À ce jour, nous n’obtenons pas assez de crédit pour cela.

Pénalité de La Undecima ? J’étais très confiant. Je n’ai même jamais pensé à le manquer. Je me souviens qu’après le match, j’ai embrassé ma femme et mon frère et nous avons tous pleuré ensemble.

J’ai joué 240 matchs pour le Real Madrid et je me battrai pour en jouer encore plus. Quand je suis arrivé ici, je n’aurais jamais pensé atteindre ce nombre. Je suis très content de tout ce que j’ai accompli.