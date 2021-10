Sujet ouvert : 4 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un de ces mods avec lesquels vous joueriez totalement en 5v5 : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou… le vôtre.

* Soupir *… Je reçois la pause FIFA de toutes choses. Eh bien, voilà. Il y a un peu de chant dans celui-ci pour mieux démarrer votre semaine.

Faisons une brève revue de la semaine précédente du Real Madrid; D’abord, nous avons l’air loin d’être convaincants dans notre match nul contre Villarreal. Nous perdons contre le shérif Tiraspol – une équipe de nouveaux arrivants à l’UCL d’un État non reconnu (et je ne le dis pas comme une insulte) – au Santiago Bernabeu. Oui, le score aurait pu être très différent mais c’est une défaite qui pique quand même. C’est une humiliation pour laquelle il n’y a pas d’enrobage assez sucré. Cette défaite a probablement ébranlé tout le monde et surtout le coach et ses joueurs. Mais vous devez vous demander qui est le prochain. Mordor ? Narnia ? Vengerberg ? Tatooine Tusken Raiders ?

Eh bien, la réponse à cette question s’est avérée être « Espanyol ». L’Espanyol, vétérans de la Liga nouvellement promus. Nous avons perdu contre eux aussi et la première mi-temps a été particulièrement mauvaise. Je pense que le Sourcil a ajouté un peu trop de fluidité à l’attaque. Tellement en fait, que cela a confondu notre propre XI. Outre notre forme sur le ballon, la défense a également montré la vulnérabilité à laquelle nous nous sommes déjà habitués.

S’il est vrai qu’il y a beaucoup de choses sur lesquelles cette équipe doit travailler, je ne serais pas complètement découragé pour l’instant. C’est tôt, nos points suffisent pour que nous soyons en tête du classement et… il y a la trêve internationale. Cette pause permettra à Mendy, Marcelo et Carvajal de récupérer et d’être disponibles pour une semaine de match difficile, au cours de laquelle Los Blancos affronteront Bilbao (reporté), le Shakhtar (oui celui dont vous vous souvenez probablement trop bien de l’année dernière) et enfin, Barcelone au Clasico. S’il y a quelque chose qui peut donner un peu d’espoir aux madridistas, à part la récupération des joueurs, c’est le fait que vous pouvez parier que Carlo méditera sur la façon de réparer cette équipe pendant ladite pause.

(ça ressemble à un film d’horreur. Un slasher peut-être)

* Hum *

♫ Et je me demande si je te traverse jamais l’esprit…

Pour moi ça arrive allllllll le tiiiiiime

* inspire *

C’est un quart de la moitié

le poste proche est tout seul

et j’ai besoin de toi maintenantwww ♫

Yare yare hébété. Cela arrive un peu trop souvent, n’est-ce pas. Le Real Madrid affronte une équipe avec un ancien joueur ou un diplômé de l’académie dans son onze et ils reviennent les hanter. Eh bien, cette fois n’était pas différent. Lors du match contre l’Espanyol, le premier but de l’équipe locale a été marqué par l’ancien joueur madrilène Raul De Tomas, alias « RDT » (oui sans blague). C’est à peu près obligatoire à ce stade et comme la plupart des gens vous le diront, trop de contact avec les ex peut être préjudiciable. Sérieusement, on ne sait jamais. Cela pourrait même vous coûter un titre de champion ou deux.

| Mbappé veut jouer pour le Real Madrid et sa décision est prise. Une fois janvier arrivé, il prévoit de discuter avec le Real Madrid d’un déménagement en 2022. @marca #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 2 octobre 2021

| Luka Modrić ne veut pas prendre sa retraite la saison prochaine. Il se voit jouer au-delà de juin 2022 et il veut le faire au Real Madrid. Il veut continuer à jouer pendant 2-3 ans de plus. @marca pic.twitter.com/YYa7NZalfx — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 2 octobre 2021

Selon El Nacional, le Real Madrid s’est vu offrir Pogba et montre également un intérêt pour le milieu de terrain de Leicester City Youri Boyka Tielemans. Selon la même source, le transfert de Tielemans signifierait que la position de Casemiro dans l’équipe ne serait pas aussi importante et bien tenue qu’elle l’est actuellement… et il partirait probablement. Maintenant à propos de ce dernier, au lieu de le prendre avec un grain de sel, je pense que vous pourriez aussi bien aller de l’avant et boire de l’eau de mer en lisant.

Oh ne vois-tu pas que je ne trompe personne

Ne voyez-vous pas….

Les larmes coulent sur mon visage ??

Bon début de semaine à tous. Que le madridismo soit avec vous.