Sujet ouvert : 5 août 2021

in

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Hazard rejoint la formation complète

Et (également via MadridXtra) Mario Cortegena rapporte qu’il est maintenant en bonne santé et récupéré.

Après deux saisons à pouvoir produire peu du Hazard de classe mondiale de ses années à Chelsea, le Belge a beaucoup de travail à faire pour redonner confiance aux fidèles du Real Madrid.

Marca rapporte que l’EPL apportera quelques modifications aux règles VAR

La Premier League modifie un certain nombre de critères d’utilisation du VAR

Citant Mike Riley, directeur général de PGMOL :

Nous avons effectivement réintroduit le bénéfice du doute pour le joueur attaquant. Donc, dans une situation de hors-jeu très serré, nous continuons à suivre les mêmes processus que l’année dernière avec VAR. Nous appliquons les lignes d’un pixel, plaçant la ligne de défense puis la ligne d’attaque. Nous avons ensuite mis sur les lignes de diffusion plus épaisses et lorsqu’elles se chevauchent, ces situations seront désormais considérées comme de côté. Donc effectivement, ce que nous rendons au jeu, ce sont 20 buts qui ont été refusés la saison dernière.

Tout ce qui est extrêmement proche sera à l’intérieur. Les attaquants ont le bénéfice du doute. C’est comme cela aurait dû être avant que les interprétations des officiels du VAR n’entrent, car il y a toujours la question de choisir quelle image vidéo prendre pour dire que la balle a été frappée.

L’expérience que nous avons eue au cours des deux dernières saisons est que la Premier League est une question de contact compétitif et convaincant. Nous avons perdu un peu ce sport de contact, probablement à cause de l’intervention de la VAR. L’expérience de l’Euro a montré que les gens apprécieront si vous laissez le jeu couler, si vous acceptez que certains petits contacts ne soient tout simplement pas des fautes ; ils font partie du jeu. Et les commentaires que nous avons reçus des clubs et des joueurs sont d’augmenter ce seuil, de sorte que les arbitres ne recherchent pas de manière médico-légale un contact minutieux, mais tiennent compte de trois facteurs : y a-t-il un contact clair et approprié ? Ce contact a-t-il une conséquence – fait-il tomber quelqu’un ? Ou est-ce que la motivation du joueur est d’utiliser ce petit contact pour descendre ? Donc, si vous avez un contact clair avec des conséquences claires, c’est ce que vous pénalisez, mais laissez les petites choses tranquilles, sur le terrain et dans le VAR Hub.

Le VAR n’infligera pas de pénalités pour les petits contacts à l’intérieur de la boîte. Cela semble être plus une clarification de la façon de définir «l’erreur claire et évidente» – il n’y aura plus de passer à travers les pixels avec un microscope pour trouver le contact.

Il serait logique pour la Liga qu’eux aussi sortent avant cette saison et clarifient les règles du VAR. Rappelons en particulier cette décision d’un handball contre Militao lors du match contre Séville, qui a annulé l’appel de l’arbitre d’un penalty pour le Real Madrid et en a remis un à Séville. Il a clairement dévié de l’épaule de Militao en premier, mais le VAR a trouvé qu’il avait suffisamment de preuves claires et évidentes pour renverser l’arbitre. Que diriez-vous d’aborder ce genre d’absurdité VAR absurde.

LaLiga approuve un accord pour renflouer Barcelone et résoudre ses problèmes de paiement pour Messi

Javier Tebas venait d’avertir Barcelone en juillet, si vous vous en souvenez, qu’ils ne pourront pas achever la signature de Messi conformément aux règles FFP de LaLiga à moins qu’ils ne réduisent leur masse salariale d’un montant stupéfiant de 200 millions d’euros.

Il semblerait que le Barça avait une bonne idée que ce prêt allait leur arriver puisqu’ils ont néanmoins signé Depay, Aguero, Eric Garcia et Emerson Royal cet été pour la saison à venir. À la suite du prêt, le contrat Messi sera signé à très bientôt : « Une source à Barcelone a déclaré qu’ils espéraient finaliser les nouveaux termes de Messi avant le Trophée Joan Gamper de dimanche, lorsqu’ils affronteront la Juventus, et que jeudi « pourrait être un jour clé. ‘”

Barcelone, le Real Madrid et le reste des équipes recevront 270 millions d’euros à utiliser selon les paramètres suivants :

Les clubs doivent consacrer au moins 70 % de l’argent à des investissements liés à la croissance à long terme, 15 % au refinancement de leur dette et 15 % peuvent être utilisés pour augmenter les limites de dépenses imposées par la ligue.

Kiyan a fait référence à une source au Real Madrid disant qu’ils avaient pris la responsabilité de gérer leurs propres problèmes financiers, notamment en limitant les dépenses des joueurs, et ne veulent pas contracter ce qui est en fait un prêt qui leur est imposé :

Selon une source, le Real Madrid pense que l’accord CVC / La Liga est une bonne nouvelle pour la ligue, mais pas spécifiquement pour lui-même. Ils ne veulent pas que tout le monde s’appuie sur d’autres sources pour se sortir de la pagaille financière alors qu’ils peuvent le faire eux-mêmes. En gros, ils pensent que c’est un flic pour les autres – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 4 août 2021

Il est tout à fait logique que la Liga veuille s’assurer que Messi reste en Espagne, en particulier pour le nouveau contrat lucratif avec ESPN. Mais cela ne rend pas moins laid le spectacle de la ligue de football estimée danser et se plier en quatre comme des ménestrels de la cour médiévale pour un joueur et un club.