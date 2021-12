Sujet ouvert : 5 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Massif de 3 points.

Le contrôle de Séville, le contrôle de Bilbao et maintenant la Sociedad, tous vaincus par le Madrid 2.0 de Carlo Ancelotti. Ensuite, l’Inter et l’Atleti. Los Blancos a ouvert une avance de 8 points au sommet, bien que Séville ait un match en moins, grâce aux buts de Vini Junior et du remplaçant Luka Jovic, qui a également été nommé homme du match. Anoeta est un endroit difficile à jouer, mais le Real Madrid a trouvé cet esprit guerrier, en particulier chez Eder Militao, pour mettre ce match de côté. Il s’agissait de la première défaite à domicile de La Real cette saison. De nombreux autres détails du jeu ont été couverts dans la réaction immédiate, 3 réponses et 3 questions et les articles sur les évaluations des joueurs.

KCM continue d’avancer.

Modric semble surtout intemporel. Après le match, il a déclaré : « Je me sens très bien à la fois mentalement et physiquement. Je suis très heureux parce qu’Ancelotti me fait confiance mais le plus important est que je me sens parfaitement physiquement.

Quelle est la gravité de la blessure de Benzema ?

Les Madridistas retiendront collectivement leur souffle pour que le rapport médical de Benzema soit publié. Tel que rapporté par Euan McTear, Ancelotti a déclaré qu’il ne pense pas que ce soit trop grave mais que l’attaquant ne sera pas en mesure pour le match contre l’Inter. L’importance de Benzema pour l’équipe ne peut pas être surestimée et ce sera une énorme perte si nous ne pouvons pas jouer dans le derby de Madrid.

ICYMI : Varane discute de la « mentalité spéciale » au Real Madrid — interview

Robert Husby a rendu compte de l’interview du quadruple vainqueur de la Ligue des champions avec le média anglais The Telegraph dans lequel il réfléchit à la culture du Real Madrid. Vérifiez-le.