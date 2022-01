Sujet ouvert : 5 janvier 2022

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Journée de la Copa Del Rey !!

Plusieurs grands noms comme Modric, Benzema Courtois et Mendy se sont reposés pour cet affrontement tandis que Vinicius, Bale, Jovic et Carvajal ne sont pas encore prêts à rejoindre l’équipe. Andriy Lunin, très bien noté, prendra le départ, tout comme Mariano, Camavinga, Valverde, Nacho et peut-être même Vallejo.

Un début de mois chargé, quant à lui, verra l’équipe d’Ancelotti affronter Valence en championnat le 8 janvier avant d’affronter Barcelone en Supercoupe d’Espagne le 12 janvier, et l’équipe sera désespérée de rebondir après la défaite à Getafe, qui a mis fin à une série de 15 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Voici la liste des effectifs.

Le PSG ne vendra jamais !!

Il a été rapporté hier que Los Blancos avait offert au PSG 50 millions d’euros pour signer Mbappe lors du mercato d’hiver, selon l’agent italien Giovanni Branchini. Cependant, ce rapport a été rapidement rejeté et il semble que le Real Madrid ne traitera le problème qu’en mars. Selon les rumeurs, les détails du contrat de Tomás González d’ABC indiquent qu’il y aura un contrat jusqu’en 2028, avec un salaire net de 21 millions d’euros par saison, un salaire similaire à celui que Cristiano Ronaldo a reçu au club. Le joueur recevra un bonus de signature de 40 millions d’euros réparti entre sa famille et son agent.

La signature de Rudiger semble être complètement abandonnée pour le moment.

Deux facteurs y ont probablement contribué. Un Alaba et Militao jouent très bien cette saison et d’autre part les demandes de Rudiger pour un salaire de 200 000 euros par semaine. Un peu trop pour payer une sauvegarde de ce montant.

⤵️ | Les discussions entre les représentants de l’entité madrilène et l’agent de Rudiger n’ont pas avancé. L’une des raisons pourrait être économique, puisque Rudiger cherche à signer son dernier gros contrat. La signature est rejetée.@MarioCortegana [ ] — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 4 janvier 2022