Sujet ouvert : 5 juin 2021

Bon retour, Antonio Pintus.

Antonio Pintus revient à la tête du personnel physique. Pintus avait précédemment rejoint le Real Madrid en juillet 2016. Comme le suggèrent les rapports, il l’a demandé par Zidane lorsque le français a été nommé après Benitez. Lorsque Zidane est parti en 2018 après le triplé, Pintus est resté. Il a continué à travailler au Real Madrid avec Lopetegui et Solari. Lorsque Zidane est revenu, Pintus a également continué, mais seulement pour les 11 matchs restants de la saison. Au début de la saison à venir, Pintus a été remplacé par Gregrory Dupoint. Environ 2 ans plus tard, c’est presque l’inverse qui se produit et Pintus est à nouveau l’entraîneur physique du Real Madrid.

Plusieurs fans ont exprimé leur inquiétude face à l’augmentation du nombre de blessures de la saison dernière. Même si les conditions et l’équipe elle-même sont différentes entre l’Inter et le Real Madrid, le nombre de blessures de l’Inter semble rassurant.

Concernant le chef des services médicaux, Niko Mihic, il y a eu des rumeurs contradictoires, mais la dernière a affirmé qu’il resterait.

Kroos a lancé sa propre académie de football

La Copa America se jouera-t-elle au Brésil sans Brésil NT ?

La Copa America devait se jouer en Argentine. Compte tenu du nombre croissant de cas de Covid-19, la Coupe a été suspendue. La Colombie, apparemment, n’a pas non plus accepté d’organiser l’événement dans son pays. Cependant, le gouvernement fédéral du Brésil offre à son pays.

Militao, Casemiro et Vinicius Jr sont les madridistas appelés par l’équipe nationale du Brésil. Casemiro, le capitaine du Brésil, n’a pas assisté à une conférence de presse avant le match d’aujourd’hui contre l’Equateur pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Lui et d’autres joueurs brésiliens ne veulent pas jouer la Copa America au Brésil en raison de la mauvaise situation à laquelle le pays est confronté pendant la pandémie. Après le match, Casemiro a été interrogé sur son opinion, mais a refusé de dire autre chose que “tout le monde sait ce que nous pensons, mais nous devons respecter la chaîne de commandement”. Par la chaîne de commandement, il se réfère au président de CBF, qui vient d’être accusé de harcèlement sexuel par un salarié. On ne sait toujours pas si les joueurs brésiliens refuseront ou non de participer au tournoi.

Militão et Casemiro ont commencé le match d’aujourd’hui, tandis que Vinicius Junior n’a pas joué. Le Brésil a gagné 2-0 sur l’Equateur.