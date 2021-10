Sujet ouvert : 5 octobre 2021

in

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié tous les jours par l’un de ces mods avec qui vous feriez totalement une soirée cinéma : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou… le vôtre.

Ainsi, de nombreuses rumeurs ont circulé concernant des signatures potentielles pour le poste de milieu de terrain défensif. Je m’attendais à entendre parler de ce gars à un moment donné et, eh bien, ici, c’est des dames et des messieurs.

( ) Christopher Nkunku se prépare pour un été mouvementé. Pini Zahavi, qui est en charge du milieu de terrain offensif, a parlé au Real Madrid, Chelsea et Manchester City d’un déménagement l’été prochain. @Santi_J_FM #Transferts – Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) 4 octobre 2021

Chelsea « en pourparlers de transfert avec la star du RB Leipzig Christopher Nkunku mais fait face à la concurrence de Man City et du Real Madrid » https://t.co/ykXI8xnXZt – The Sun – Chelsea (@SunChelsea) 4 octobre 2021

Dans le fil précédent, je vous faisais part des rumeurs concernant Yuri…

Non, pas celui-là. L’autre avec le “o” dans son nom ! Quoi qu’il en soit, je vous apporte maintenant l’édition mise à jour obligatoire; La rumeur Vanilla plus la concurrence de Barcelone DLC.

Vanilla Haaland, Mini Haaland, Chocolate & Strawberry Haaland, Day One Limited Edition Haaland, Haaland Lite, Haalands partout !! Au moins, vous savez que si vous ne parvenez pas à atteindre votre objectif, il peut y avoir une consolation avec l’édition Slim. Blague à part, ce jeune est peut-être une bête en devenir. Il est rapide, il est grand et un finisseur capable que vous verrez probablement plus dans un proche avenir. Mais, il est toujours « en devenir ».

Man City et Liverpool rejoints par le Real Madrid dans la course au transfert de la star de Salzbourg Benjamin Sesko, surnommé « Mini-Haaland » https://t.co/GCKrrU0U2A – Le Soleil – Man City (@SunManCity) 4 octobre 2021

…Mais Thibaut Courtois est le meilleur et c’est toujours une mauvaise affaire. Ce n’est pas bien quand le gardien est le joueur qui se démarque pour une équipe. Real Madrid ont répété le modèle de la Espanyol jeu à trop d’occasions. Des premières mi-temps offertes suivies de tentatives de rebond dans le dernier quart d’heure, notamment grâce à Karim Benzema et ses merveilles. Contre Espanyol, il ne pouvait pas tout faire. Carlo AncelottiLe pastiche tactique de en première mi-temps était de trop. Personne ne savait ce qu’il voulait faire. Espanyol joué au chat et chassé Real Madrid, créant un certain nombre d’occasions qui auraient amené Ancelotti à une position honteuse.

C’est un extrait d’un article de Roberto Palomar, que j’ai trouvé sur Marca.

Carlo lui-même ne tenait aucun coup de poing après le match. Eh bien, dans le Sourcil, nous faisons confiance aux gars. Pour la confiance, nous devons, pour l’instant.

Kiyan vous a apporté cette jolie chronique dans laquelle il analyse différents aspects du jeu du Real Madrid. SPOILERS ; Il n’a (à juste titre) montré aucune pitié à la presse madrilène. L’équipe Femenino semble traverser une crise. Bon en fait, ils traversent incontestablement une crise… Et bien sûr, l’équipe de MM en avait beaucoup à dire dans le podcast d’hier ! Que pensez-vous des garçons et des filles ? Aznar fait-il demi-tour ou est-il – Dans la voix de Tanya Lacey ….

Profitez d’aujourd’hui et que le Madridismo soit avec vous tous.