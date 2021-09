Sujet ouvert : 5 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un de ces mods avec lesquels vous prendriez totalement des cocktails : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Le Welsh Dragon cherchera à brûler la Biélorussie et à se créer un élan, avant de revenir pour aider son club. Courtois et E. Hazard joueront probablement tous les deux contre la République tchèque. Priez la déesse Melitele pour qu’ils ne soient pas blessés (obtenez cette référence ?). Vini, Militao et le Brésilien NT de Case sont prêts pour un match revanche de la récente finale de la Copa del Rey America contre l’Argentine. Puisqu’il s’agit d’un match de derby NT, je pense que cela pourrait valoir la peine d’être regardé.

Notre garçon a finalement fait sa 200e apparition professionnelle dans la victoire de son pays sur le Chili l’autre jour.

Le Real Madrid a officiellement publié son équipe pour la saison CL. Un nom est aussi étrange ; “Andri Gudjonsen”. Au cas où cela attirerait votre attention, Oui c’est le fils de ce type. L’ancien milieu de terrain de Barcelone qui a remporté l’UCL avec l’équipe de Pep en 2009. Comme c’est cool ! De plus, de nombreux jeunes talents figuraient sur la liste ! Vous pouvez jeter un oeil ici.

AS a également publié une vidéo avec certains des objectifs d’Andri.

Selon Marca, Camavinga n’est pas notre nouveau jouet brillant que Papa Flo a vu sur une vitrine de magasin et qu’il a obtenu. Le jeune a été surveillé pendant un certain temps. On dirait que notre service de repérage fait un sacré boulot !

❗️| Le Real Madrid travaillait sur Camavinga depuis 3 ans, sa signature n’est pas arrivée par hasard. Le club et Juni Calafat ont régulièrement repéré le jeune talent.@marca — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 4 septembre 2021

De plus, voici une autre nouvelle concernant notre nouveau milieu de terrain; Il offrira apparemment 166 maillots au staff rennais.

Ouais… c’est un truc comme d’habitude. Les boyz en blanc ne prendront pas de répit avant le match contre Valence – et, à moins que vous ne soyez né hier, vous savez que la forteresse de Mestalla a été trop souvent un terrain difficile pour nous.

La star galloise semble se sentir mieux récemment et cela se voit également sur le terrain. Il a expliqué que son séjour d’un an dans son ancien club, Tottenham Hotspur, l’avait aidé à retrouver une partie de son ancienne vigueur.

Je pense que cela a montré un retour avec le Pays de Galles en Euros j’ai mis ça dans Real Madrid cette saison, où il y a un meilleur environnement pour moi. Chaque joueur vous dira s’il est dans un endroit plus heureux mentalement, alors physiquement il se sentira mieux et sera plus performant. Je joue et un peu plus heureux et un peu plus à l’aise avec le style de jeu de Real Madrid.

J’étais récemment dans ce bar au bord de la mer avec un ami cher et mon protégé. Maintenant, votre empereur Néron aime généralement les cocktails. Alors que nous étions sur le point de commander nos boissons, mon ami m’a demandé si j’avais un verre en tête avant même que j’aie eu la chance de jeter un œil au menu. Alors, je lui ai dit;

” *soupir* Mon pote, voici une énigme pour toi. Il y a quelques années, un ancien joueur du Real Madrid a eu une interview dans laquelle il a affirmé qu’après avoir eu 18 de ce que je suis sur le point de commander, il avait eu une rencontre avec Jésus. Alors… qu’est-ce que je vais commander ? »

Puisque l’autre gars est au début de sa formation, je n’étais pas trop en colère contre lui pour ne pas savoir. Connaissez-vous la réponse, mes amis madridistas ?

Le joueur que j’ai indirectement mentionné ci-dessus, c’est Cicinho. Il avait lutté contre l’alcoolisme au cours de sa carrière. Dans cette interview, l’homme lui-même a évoqué un souvenir drôle mais en même temps triste. Voici quelques extraits de l’interview (Marca). La réponse à l’énigme est donc, « une caïpirinha ».

Cicinho était considéré comme un grand espoir, très doué techniquement. Il est arrivé à Madrid, espérant qu’il s’approprierait la position du RB et créerait une histoire dont les Madridistas se souviendront. Cela ne s’est pas très bien passé (Cicinho n’est resté que la saison 2006-07) et la promesse qu’il avait montrée dans sa jeunesse ne s’est jamais concrétisée. Pourtant, malgré ce qui précède, je pense toujours à Cicinho comme à un gars très sympathique, pour qui j’ai commencé à aimer et à ressentir de la sympathie après avoir regardé quelques interviews.

Note de dernière minute : si un peuple comme moi a des protégés, le monde est FedEx’ed à HFIL (trouver la référence) sur un handkart.

Faites-moi savoir si vous voulez voir quelques autres sections « Mémoires de Nero » dans les futurs fils de discussion. Amusez-vous à regarder vos joueurs préférés en action et que le madridismo soit avec vous.