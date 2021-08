Sujet ouvert : 6 août 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

C’est Rideaux pour Messi en Liga

Messi a quitté le bâtiment.

La déclaration officielle de Barcelone :

Bien qu’ayant conclu un accord entre le FC Barcelone et Leo Messi, avec l’intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat, il ne peut pas être officialisé en raison d’obstacles économiques et structurels.

La plus grande conséquence, en plus de ne plus avoir l’influence de Messi sur le terrain, est que Barcelone va annoncer des pertes financières massives. Contrairement au Real Madrid qui s’est efforcé de s’en tenir à ses principes de responsabilité financière et de jouer équitablement, Josep Bartomeu et Joan Laporta ont dépensé avec un abandon inconsidéré et, par conséquent, ils sont désormais privés de leur franchiseur et de leur superstar.

Son départ sur un transfert gratuit est catastrophique pour les Catalans. Ils n’obtiendront même pas une somme d’argent pour un chat mort suite à la perte de Messi. C’est une affaire incroyablement terrible. Barcelone sera toujours l’un des grands clubs du football, mais il paiera pour aller si follement à la mer avec ces masses salariales pendant longtemps. Les choses minimalement responsables à faire auraient été : 1. Réduire le salaire de 71 millions d’euros par an de Messi de, oh, environ la moitié et faire face courageusement aux conséquences s’il rejetait l’offre, et 2. Tout comme le Real Madrid a dû faire avec Cristiano Ronaldo, le Barça a dû encaisser Messi alors qu’il avait encore environ 32 ans et pourrait rapporter une belle somme. Mais ils ont continué à s’accrocher pour la vie jusqu’à la fin amère et maintenant regardez où ils sont. Cela met en perspective les décisions difficiles que les clubs doivent parfois prendre pour leur propre intérêt, bien que cela soit pénible pour de nombreux fans.

Pendant ce temps sur El Chiringuito TV en Espagne :

Que se passe-t-il maintenant ?

Manchester City et le PSG sont les deux seuls clubs avec le genre d’argent mis en tas autour du palais pour payer la masse salariale de Messi. Il est raisonnablement peu probable que Messi et sa famille veuillent déménager à Manchester avec son temps maussade ; ergo rejoindre Neymar, Ramos et Di Maria à Paris semble destiné à se produire.

MARCA a un article sur les options de Messi : et ensuite ? Quelle équipe Messi rejoindra-t-il.

Barcelone fait toujours face à un gros problème pour se débarrasser de certains joueurs chers encore sur leur masse salariale qui n’ont pas fonctionné: Antoine Griezmann (45,8 millions d’euros), Samuel Umtiti (12 millions d’euros), Philippe Coutinho (8,5 millions d’euros) et Miralem Pjanic (8,4 €).

La Liga est désormais privée d’aucun des joueurs considérés comme les plus grands du monde. Ce ne sera pas seulement Barcelone qui se verra prendre un coup dans la bourse – la Liga souffrira sans l’attraction des stars mondiales. Si Messi va au PSG, cela semblerait ouvrir la voie à Mbappe pour devenir le nouveau phare de la Liga. Faisons un sondage là-dessus.

Sondage

Si Messi signe pour le PSG, pensez-vous que cela change la donne pour Mbappe, incitant le club français à conclure un accord avec le Real Madrid ?

0%

Pas sûr, mais cela pourrait arriver maintenant. (0 voix)

0%

Le fair-play financier ne signifie plus rien pour le PSG et ce club semble avoir une source de financement presque illimitée. Cela se produira lorsque Mbappe terminera son contrat dans un an. (0 votes) 0 votes au total Votez maintenant

Qu’en est-il de cet étrange accord que Tebas a conclu avec CVC pour vendre 11% de la Liga pour la somme dérisoire de 2,4 milliards d’euros ?

Le Real Madrid a envoyé ses avocats pour travailler sur les détails et dirigera l’opposition contre cela. Ils ont fait la déclaration retentissante suivante :

À la lumière de l’annonce de l’accord entre LaLiga et CVC Capital Partners : Cet accord a été conclu sans l’implication ou la connaissance du Real Madrid et aujourd’hui, pour la première fois, LaLiga nous a donné un accès limité aux termes de l’accord. Les clubs ont cédé leurs droits audiovisuels exclusivement pour leur vente sur une base concurrentielle pour une durée de trois ans. Cet accord, par le biais d’une structure trompeuse, exproprie 10,95 % des droits audiovisuels des clubs pour les 50 prochaines années, en violation de la loi. La négociation s’est déroulée sans procédure concurrentielle et les conditions financières convenues avec CVC Capital Partners leur confèrent un rendement annuel supérieur à 20 %. Ce fonds opportuniste est le même qui a tenté en vain de conclure des accords similaires avec les ligues italienne et allemande. Le Real Madrid ne peut pas soutenir une entreprise qui confie l’avenir de 42 clubs de Primera et Segunda Division à un groupe d’investisseurs, sans parler de l’avenir des clubs qui se qualifient au cours des 50 prochaines années. Le Real Madrid convoquera l’Assemblée des membres représentatifs pour débattre de l’accord et discuter de la perte significative d’équité, sans précédent dans nos 119 ans d’histoire. »

Il est frappant de constater que sans l’initiative et le leadership du Real Madrid, cet accord conclu par Tebas se serait probablement déroulé sans accroc, au détriment des clubs de football espagnols. Tebas a simplement déclaré que la vente des capitaux propres de ces clubs à CVC était une affaire conclue. C’est incroyable. Maintenant, les équipes espagnoles ont une chance de lutter contre ce mouvement. En tant que fan du Real Madrid, je remarque qu’au fil du temps, de nouvelles façons d’être impressionné par les normes élevées du club, la responsabilité de ses pratiques et leur volonté de se retourner contre le troupeau si nécessaire. Je vois pourquoi les grands footballeurs veulent rester et traîner dans la ville du Real Madrid, y compris les anciennes légendes du club, et ne jamais partir. Le club a été une source importante pour ce qui s’est bien passé historiquement avec la Liga, ce qui lui a valu une solide réputation. C’est encore vrai aujourd’hui.