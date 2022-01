Sujet ouvert : 6 janvier 2022

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Los Blancos font le travail.

Une tête de balle de Militao, un but dévié d’Asensio et un but contre son camp ont aidé Los Blancos à progresser en Copa Del Rey et à bannir les fantômes d’il y a un an. Ce n’était pas joli mais c’était suffisant et maintenant l’attention se tourne à nouveau vers la Liga. Le jeu a été couvert dans la réaction immédiate, 3 réponses et 3 questions et articles d’évaluation des joueurs ainsi que le podcast Managing Madrid. Lors de sa conférence de presse d’après-match, Ancelotti a fait un commentaire intéressant concernant Lunin. Nous verrons Carlo. Nous verrons. Quoi qu’il en soit, félicitations au gardien de but pour sa première victoire officielle en tant que titulaire avec Los Blancos.

| Ancelotti : « Je n’ai pas dit que Lunin jouerait tous les matchs de la Copa. Il peut aussi jouer en Liga. » #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 5 janvier 2022

L’abandon du transfert de Haaland jusqu’en 2023 a-t-il un sens ?

Cela ne me concerne pas, surtout quand il pourrait aller chez nos plus proches rivaux ou un autre concurrent majeur de la Ligue des champions. L’article de Matt Wiltse a fait la une hier. Donnez votre avis dans le sondage ci-dessous Madridistas.

Sondage

La signature potentielle de Haaland devrait-elle être écartée jusqu’en 2023 ?

Nous avons ensuite obtenu Valence, puis le Barça en Supercoupe qui se jouera à Riyad, en Arabie saoudite. Il n’y a pas de Clasico amical.