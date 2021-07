Sujet ouvert : 6 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

La pré-saison a commencé avec une intensité élevée.

Alors, la pré-saison a commencé !

Avec la permission d’Ancelotti, Isco était absent à la séance d’entraînement d’aujourd’hui pour des raisons familières. Lucaz Vazquez et Carvajal faisaient partie du groupe, mais Mendy s’est entraîné en salle car il se remet toujours de sa blessure.

Per Marca, Ancelotti a demandé à l’équipe de passer la nuit dans les installations d’entraînement. Ils auront un entraînement intensif avec Pintus dans la matinée.

Changements dans le départ médical?

Selon El Chiringuito TV, le Real Madrid a embauché Dan Cooper, auparavant chef des services médicaux des Cowboys de Dallas dans la NFL afin de résoudre la crise des blessures.

Les Madridistas ont encore aidé le Brésil !

Le Brésil a atteint la finale de la Copa America, après avoir gagné 1-0 contre le Pérou. Casemiro a commencé et a joué le match complet. À mon avis, l’équipe a mis probablement la meilleure performance de la Copa America en première mi-temps, mais n’a réussi à marquer qu’un but, malgré plus d’occasions. Militao et Vinicius Junior sont arrivés dans les dernières minutes du match et ont aidé le Brésil à remporter la victoire.

Il y a un très bon match aujourd’hui entre l’Espagne et l’Italie.

