Sujet ouvert : 6 juin 2021

Qui fera partie de l’équipe d’entraîneurs d’Ancelotti ?

Il y avait des rumeurs selon lesquelles un ancien joueur du Real Madrid serait l’entraîneur adjoint d’Ancelotti. Deux noms ont été discutés : Raul et Arbeloa. Cependant, selon Marca, Raul continuera à entraîner Castilla pour la saison 2021-22. Maintenant, il semble qu’Arbeloa ne rejoigne pas non plus Ancelloti. L’assistant sera choisi par Ancelotti dans son entourage.

Le départ de Zidane

| Lorsque Zidane est revenu pour la deuxième fois, il a signé une clause stipulant qu’il devrait payer 10 millions d’euros s’il démissionne à nouveau. Le Real Madrid l’a laissé démissionner sans payer et est maintenant contrarié d’avoir publié une lettre critiquant le club après avoir signé un accord. @abc_deportes #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 5 juin 2021

Danger dans la publicité de McDonald’s

Après toutes les blagues avec Hazard, les hamburgers et son poids, regardez l’annonce McDonald’s suivante :

Fuite de photos du troisième kit.

| Fuite de photos du troisième kit du Real Madrid pour la saison 2021/22. Le kit s’inspire de la “plaque Km.0 du centre de Madrid”, et aura un design avec “des aiguilles de boussole subtiles et un logo spécial sur la nuque”. @footy_headlines #rmalive pic.twitter.com/NPWz5tPI4A – Zone de Madrid (@theMadridZone) 5 juin 2021

En savoir plus sur le Brésil et la Copa America

Selon la presse brésilienne, les joueurs de l’équipe nationale du Brésil rédigent une déclaration sur leurs opinions concernant la Copa America organisée au Brésil. Certains rapports disent que les joueurs n’ont pas aimé que le président de la CBF, Caboclo, ait eu une réunion avec l’équipe un jour avant qu’il ne soit annoncé que le tournoi se jouerait au Brésil sans le leur dire. Les joueurs l’ont découvert par la presse. De plus, Neymar serait impliqué dans des discussions avec des joueurs avec d’autres équipes nationales sud-américaines, telles que Luis Suárez, pour les convaincre de ne pas jouer la Copa America. Cependant, d’autres joueurs moins célèbres s’inquiètent des pertes financières et d’autres conséquences possibles s’ils ne jouent pas. Apparemment, Casemiro joue un rôle important en tant que représentant de l’équipe du Brésil, car il est l’un des capitaines.