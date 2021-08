Sujet ouvert : 7 août 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Eden Hazard fait tout pour être prêt.

Juan Ignacio García-Ochoa rapporte que tous les systèmes sont à peu près compatibles avec Hazard :

Le Belge a participé à la séance d’entraînement collective vendredi, et même si l’ouverture de la saison contre Alaves pourrait arriver un peu trop tôt, il est certainement sur la bonne voie.

L’entraîneur de fitness Antonio Pintus a utilisé des masques d’apparence bizarre qui privent les joueurs d’oxygène (hypoxie) tout en faisant des exercices de haute intensité :

Ce n’est pas du tout confortable de courir avec le masque sur le visage et un petit sac à dos sur le dos, ainsi qu’une valve qui régule l’entrée et la sortie d’air.

Antonio Pintus continue de révolutionner l’approche du Real Madrid en matière d’entraînement et de remise en forme de pré-saison avant la nouvelle campagne, et la troisième séance d’entraînement de la semaine a été particulièrement exigeante pour les joueurs, avec l’introduction de masques d’hypoxie.

Photo de Pedro Castillo/Real Madrid via .

De Fabrice Romano :

Le Paris Saint-Germain est sur le point de signer Leo Messi, confirmé. Le PSG prépare le contrat officiel jusqu’en juin 2023 à soumettre à Messi et son père Jorge dans les prochaines heures #Messi

Ceci est également confirmé par le frère de l’émir du Qatar :

Pendant ce temps, comme l’a rapporté Jose Felix Diaz, le Real Madrid est en attente avec les fonds prêts à signer Mbappe, mais ils attendront que Nasser Al-Khelaifi vienne à eux.

Le Real Madrid attend un appel d’Al-Khelaifi à propos de Mbappé

Le Real Madrid continue de regarder les événements de loin et est prêt au cas où il devrait faire une manœuvre rapide cet été.

Si Los Blancos doivent faire un investissement financier important pour obtenir Mbappe un an plus tôt, ils sont prêts et préparés pour cela, même s’ils n’entreprendront aucun mouvement.

Los Merengues veut voir ce qui se passe avec Messi et si le PSG peut intégrer son salaire dans leurs projections financières pour la saison 2021/22.