Sujet ouvert : 7 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Deuxième jour de formation

L’équipe a poursuivi son entraînement de pré-saison aujourd’hui, qui comportait une double session. Isco n’a pu rejoindre l’équipe que pour la session du soir, pour des raisons personnelles.

Mendy est toujours en convalescence, alors il s’est à nouveau entraîné à l’intérieur.

Transfert de rumeurs.

Jovic veut rester, mais le club veut le vendre ; Isco a probablement joué son dernier match pour le Real Madrid; il quitte le club.

Résultats des Jeux Internationaux.

La Colombie et l’Argentine ont fait match nul 1-1 dans le temps réglementaire et l’Argentine a remporté les tirs au but. Ainsi, le Brésil et l’Argentine s’affronteront en finale de la Copa America samedi.

Pour l’Euro, après un bon match, le résultat s’est également imposé aux tirs au but et maintenant l’Italie attend le vainqueur du jour. Selon vous, quelle équipe va gagner aujourd’hui ?

Sondage

Quelle équipe affrontera l’Italie pour la finale ?