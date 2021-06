Sujet ouvert : 7 juin 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Sergio Ramos va quitter le Real Madrid !!

Selon les derniers rapports d’ABC Deportes, Sergio Ramos quittera le Real Madrid. Florentino Pérez souhaite s’entretenir avec lui pour organiser les adieux qu’il mérite en juin. Le club veut dire au revoir à l’importance que Ramos a gagnée. Le rapport poursuit en indiquant que le Real Madrid a retiré l’offre qu’il avait faite et que la décision est déjà prise. Alaba sera le remplaçant de Ramos. Pour ma part, je ne suis pas encore prêt pour que cela se produise. Puis à nouveau la question devient, y a-t-il jamais un bon moment ?

Nasser Al-Khelaifi parle de la saga Mbappé.

Suzerain du PSG, Nasser Al-Khelaifi a rejeté toute discussion sur le départ de Kylian Mbappe du club cet été, indiquant clairement que le joueur resterait dans la capitale française. “Je serai clair”, a déclaré Al-Khelaifi à L’Equipe. « Mbappé va rester à Paris.

“Nous ne vendrons jamais je suis et il ne partira jamais en libre [transfer]. Mbappe a tout ce dont il a besoin à Paris. Où peut-il aller ? Quel club, en termes d’ambition, peut rivaliser avec le PSG aujourd’hui ?

“Tout ce que je peux dire, c’est que les choses vont bien, et j’espère que nous pourrons parvenir à un accord [on a new contract]. C’est Paris, c’est son pays. Il a une mission, non seulement de jouer au football, mais de promouvoir la Ligue 1, son pays et sa capitale.

LAS BLANCAS SONT EN LIGUE DES CHAMPIONS !!!

Comme l’a rapporté Om Arvind, le Real Madrid Femenino est revenu de l’arrière pour vaincre la Real Socieadad 3-2 dans l’un des meilleurs matchs de la saison. Cette victoire a assuré la qualification mathématique de Las Blancas pour l’UEFA Women’s Champions League. Grant Little avait également des notes de joueurs pour ce jeu.

C’est le moment où la qualification a été obtenue.

Un magicien en action !!

Je peux regarder ça toute la journée.

Copa America 2021 : l’Argentine confirme sa participation au milieu des rumeurs d’annulation.

L’AFA a confirmé que l’Argentine participera au prochain tournoi de la Copa America qui se tiendra au Brésil. La déclaration se lit comme suit :

“L’Argentine confirme sa participation à la Copa America 2021, reflétant l’esprit sportif que l’équipe a eu tout au long de son histoire.”

“Avec un énorme effort de l’AFA, qui a préparé tous les outils nécessaires pour pouvoir garantir les soins de santé spécifiques dont nous avons besoin dans cette période difficile que nous vivons, l’équipe nationale se rendra au Brésil pour jouer dans le tournoi continental.”

“Tout le personnel de l’équipe d’Argentine travaillera unis pour surmonter cette adversité qui, malheureusement, nous affecte tous, les Sud-Américains de la même manière.”

Bien que l’AFA ait confirmé la participation de l’Argentine à la Copa America, seul le temps dira si leurs joueurs sont prêts à participer au tournoi ou s’ils le boycotteront