Sujet ouvert : 7 novembre 2021

Voici quelques faits intéressants sur Toni Motorola Kroos :

Il était le plus jeune joueur à représenter le Bayern Munich professionnellement, il n’avait que 17 ans, 8 mois et 22 jours. Il est surnommé « Garcon » ou « Le serveur » pour ses impressionnantes capacités de passe qui permettent aux attaquants de marquer sans effort. Son idole était le Français Johan Micoud qui a joué pour l’équipe allemande, Werder Brême, Kroos a quelques ressemblances avec le style de jeu du Français. Son frère cadet, Felix Kroos est également footballeur professionnel, il joue pour l’Eintracht Braunschweig en Allemagne. Il est le premier Allemand de l’Est à avoir remporté la Coupe du monde, depuis la fusion de l’Ouest et de l’Est en 1990, il est la première personne à l’avoir remportée de l’Est en 2014. Son père a été son premier entraîneur, son père a entraîné le Greifswalder SC, Felix et Toni se sont entraînés sous lui jusqu’à ce qu’ils rejoignent leurs académies respectives.

Son père était lutteur et entraîneur de football et sa mère était joueuse de badminton professionnelle, du sang d’athlète coulait dans ses veines. C’est un grand fan de Robbie Williams, Kroos suit les pop stars britanniques et adore tous ses albums. Il l’a même rencontré personnellement et lui a offert des cadeaux.

Il nettoie toujours ses bottes tout seul, il utilise le même modèle de chaussures des 9 dernières années et les nettoie tout seul même lorsque l’équipe a un kitman.

Faits par indiashorts.com