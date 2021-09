Sujet ouvert : 7 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Tous les matchs ont lieu à 15h00 EST / 21h00 CET

Luka Jovic pourrait voir des minutes pour la Serbie contre la République d’Irlande Benzema avec la France contre la Finlande David Alaba et l’Autriche contre l’Ecosse

Je ne passerai pas beaucoup de temps à parler du 18 avril et de la “pas si super Ligue”, car je n’aime pas me concentrer sur les fabulistes et les échecs. Ensemble, nous avons défendu les intérêts du football européen pour tous – pour les joueurs, les clubs, les ligues, les associations nationales et surtout les supporters. Nous nous sommes appuyés sur la détermination et la force du président [Aleksander] Ceferin, qui a résisté au coup de minuit – et les personnes ayant la mémoire courte doivent se rappeler que c’est exactement ce que c’était.

Et tandis que les trois clubs rebelles gaspillent leurs énergies, déforment les récits et continuent de crier au ciel, le reste d’entre nous va de l’avant et concentre toutes ses énergies sur la construction d’un avenir meilleur pour le football européen – ensemble comme un seul. Comme vous le savez, pour les neuf clubs qui ont demandé à revenir dans notre famille, le bureau de l’ECA les a réintégrés dans nos structures avec des engagements renouvelés pour renforcer notre association. Je leur souhaite la bienvenue dans la famille ECA.