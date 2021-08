Sujet ouvert : 8 août 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Félicitations à Reiner (19 ans) et au Brésil pour la victoire. Reiner est sorti du banc à la 106e minute et a contribué à la victoire 2-1. Asensio (qui a été remplacé à la mi-temps), Ceballos et Vallejo recevront la médaille d’argent, et ce fut également une bonne performance pour eux.

Quelques nouvelles variées sur le club friendly :

Il sera 12h30 EST / 18h30 CET Bale jouera. Carvajal est toujours en train de se remettre en forme. Benzema est peut-être dans la composition de Robert Husby, mais certaines sources l’ont exclu. Fede Valverde est sorti per diarioAS; il n’est pas mentionné de quoi il s’agit, mais il ne s’est apparemment pas entraîné samedi. La programmation prévue de Husby est : Lunin ; Odriozola, Nacho, Militao, Marcelo ; Ødegaard, Isco, Valverde ; Vazquez, Vinicius, Benzema. Nous pouvons deviner Modric pour Fede s’il est absent. Un rapport indique qu’Alaba jouera, jumelé avec Nacho ou Militao. Si c’est le cas, ce sera la première fois qu’il jouera en tant que joueur du Real Madrid. Rodrygo portera le numéro 16. Cela semble lui aller bien. L’AC Milan a fait de grands progrès la saison dernière sous Stefano Pioli pour sortir de sa chute. Le twitter du Real Madrid a publié quelques buts des dernières rencontres de l’AC Milan.

En 2013, le Real Madrid a engagé l’Italien Carlo Ancelotti. Surnommé Carletto, Ancelotti a joué comme milieu de terrain et a connu une carrière réussie avec la Roma, en tant que capitaine de l’équipe. Il a remporté quatre honneurs de la Coppa Italia avec la Roma et a fait partie de la légendaire équipe milanaise de la fin des années 1980, avec laquelle il a remporté deux titres européens en 1989 et 1990. Ancelotti était un joueur prudent, composé, travailleur et créatif, qui était considéré comme l’un des les meilleurs milieux de terrain italiens de sa génération. En tant qu’entraîneur, il a mené Milan à deux championnats d’Europe en 2003 et 2007.

Ancelotti est calme et a la crédibilité nécessaire pour amener les stars à adhérer à un système. Embaucher un entraîneur qui est respecté pour avoir gagné en tant que joueur est une nuance que certaines personnes négligent. Il est important de montrer aux joueurs qu’ils reçoivent un message d’un ancien joueur d’élite gagnant. Florentino a également appris qu’il doit choisir le bon entraîneur au bon moment. Par exemple, il pense qu’Ancelotti n’était peut-être pas l’entraîneur parfait en 2010 lorsque Florentino a estimé que l’équipe avait besoin d’entraînements plus formalisés et disciplinés, et peut-être que le Real Madrid n’aurait pas été mis en place pour sa course maintenant sans l’entraîneur de l’époque Jose Mourinho – nous ne peut que spéculer.

Bien que vainqueur de l’UEFA Champions League en tant qu’entraîneur de Porto en 2004 et de l’Inter Milan en 2010, Mourinho n’a jamais été un joueur d’élite et n’a jamais joué dans une équipe d’élite ou dans un grand tournoi de football européen. Cependant, il a remporté le tout premier prix FIFA Ballon d’Or du meilleur entraîneur en 2010 avant de rejoindre le Real Madrid. Mourinho est connu pour ses connaissances tactiques, pour sa personnalité charismatique (mais très controversée), pour obtenir des résultats et pour attirer l’attention sur lui-même. Lors d’une conférence de presse lors de son arrivée à Chelsea en 2004, Mourinho a déclaré: “S’il vous plaît, ne m’appelez pas arrogant, mais je suis champion d’Europe et je pense que je suis spécial”, ce qui a amené les médias à le surnommer “The Special One . ” Le pourcentage de victoires de Mourinho au Real Madrid était le plus élevé qu’il ait jamais eu (72% contre 66% à Chelsea et 62% à l’Inter Milan). Bien qu’étant un entraîneur très respecté et couronné de succès, il n’a pas atteint le niveau de succès attendu au Real Madrid (qui est de remporter la Ligue des champions), et il se peut que sa personnalité charismatique, son manque de références de joueur d’élite ou sa tendance à attirer l’attention pour lui-même étaient des inconvénients dans l’environnement unique du Real Madrid. D’un autre côté, cela aurait pu être de la malchance, et encore une fois, un objectif aurait pu changer radicalement le récit. […] Florentino et d’autres au Real Madrid n’hésitent pas à souligner que Mourinho a inculqué beaucoup de discipline et de professionnalisme à l’entraînement, et bien que cela ne se soit pas passé comme prévu pour l’une ou l’autre partie, il a peut-être été la bonne personne au bon moment pour mettre les choses en place. en place pour La Decima.

Au début de la saison 2014-2015, après avoir remporté La Decima, le Real Madrid a remporté vingt-deux matchs d’affilée avec Ancelotti comme entraîneur, et à fin 2014 quatre trophées (Coupe de la Ligue, Coupe du monde des clubs , Supercoupe d’Europe et Copa del Rey). Mais ensuite, plusieurs joueurs clés – dont James, Modric, Bale, Benzema et Ramos – ont raté des matchs en raison de blessures, et l’équipe n’était pas synchronisée alors que les partants habituels s’adaptaient aux nouveaux joueurs et tactiques. Ancelotti a été critiqué pour ses joueurs semblant fatigués ou surutilisés. Le Real Madrid a terminé deuxième de la Liga, après avoir été leader pendant la majeure partie de la saison, et a perdu en demi-finale de la Ligue des champions à la fin de la saison. Le club a commencé à chercher si les joueurs se blessaient ou étaient trop fatigués parce qu’ils étaient fatigués d’avoir trop joué ou s’ils ne s’entraînaient pas correctement (trop ou pas assez). En fin de compte, le club a estimé que la baisse à la fin de la saison était un problème suffisamment grave pour l’avenir pour qu’il ait besoin que l’entraîneur y soit plus sensible. C’était l’une des considérations lorsque le Real Madrid a licencié Ancelotti et l’a remplacé par Raphael Benitez.