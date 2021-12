Sujet ouvert : 8 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Photo de FRANCK FIFE/. via .

Aujourd’hui, le meilleur joueur du monde peut ajouter à son total de buts contre les forces obscures néfastes des catacombes catalanes.

Je me souviens vous avoir dit au début de la saison qu’arribas et blanco n’étaient bons que pour obtenir un prêt du club et même pas être utilisés comme pièces de rotation par notre club en dehors des premiers matchs de la copa del rey. Semble si.

Sondage

Combien de temps Alaba & Militao peut-il nous couvrir avant de commencer à chercher une autre CB ?

Asensio semble avoir retrouvé son talent pour les buts. Déjà à 5 buts cette saison en 18 apparitions. Pendant ce temps, rodrygo n’a que 3 buts de retard en 19 apparitions. S’il continue d’augmenter ses chiffres, rodrygo pourrait en fait avoir une vraie concurrence.