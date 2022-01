Sujet ouvert : 8 janvier 2022

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Jour de match!!!

Le Real Madrid cherchera à retrouver le chemin de la victoire en Liga lorsqu’il poursuivra sa campagne à domicile contre Valence ce soir. Ils seront à nouveau privés de Dani Carvajal pour ce match en raison d’un problème au mollet, tandis que Luka Jovic est absent suite à un test COVID-19 positif.

Mariano Diaz n’est pas non plus disponible, après s’être blessé aux ischio-jambiers lors de l’affrontement de mercredi en Copa del Rey, tandis que Gareth Bale est absent, l’international gallois étant actuellement aux prises avec un problème de forme physique. La bonne nouvelle est que Vinicius Junior devrait être de retour sur le côté, l’international brésilien étant à nouveau disponible après un test COVID-19 positif. Quant à Valence, Hugo Duro sera absent pour cause de suspension, tandis que Gabriel Paulista, Dimitri Foulquier et Toni Lato ne seront pas disponibles pour la sélection pour cause de blessure.

L’entraîneur-chef Bordalas a des décisions à prendre, en particulier dans le dernier tiers du terrain, Maxi Gomez pouvant potentiellement recevoir le feu vert aux côtés de Goncalo Guedes en attaque. Denis Cheryshev, Jose Gaya et Omar Alderete seront également parmi ceux qui reviendront sur l’équipe après le match de la Copa del Rey avec Carthagène mercredi après-midi.

Composition de départ possible à Valence : Cillessen ; Correia, Diakhaby, Alderete, Gaya ; Soler, Guillamon, Wass, Cheryshev; Guedès, Gomez.

Il semble y avoir un « anti-vaxxer » dans l’équipe.

Celui qui restera anonyme ne sera pas autorisé à se rendre en Arabie saoudite en raison des restrictions de voyage de ce pays.

| Il y a un joueur du Real Madrid qui n’a pas encore été vacciné. L’Arabie saoudite n’autorisera pas l’entrée dans le pays aux personnes qui n’ont pas le vaccin (pour la Super Coupe). @ellarguero — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 7 janvier 2022

Alors que se passe-t-il dans les autres ligues européennes.

City, sans surprise, a pleinement profité des dérapages d’autres clubs de premier plan et a ouvert une avance de 10 points sur Chelsea, le suivant. Donnez-leur un pouce et ils vous puniront. Pendant ce temps, Man United croupit à la 7e place après avoir perdu contre les Wolves.

Le Bayern et le PSG ont quant à eux une avance confortable dans leurs ligues à un cheval où le vainqueur du Balon D’or Messi a toujours 1 but et Lewandowski en a 20. Cela nous amène à la Serie A où l’Inter de Simone Inzaghi mène Milan par 1 point, bien qu’ils aient un jeu en main. La Juve d’Allegri n’est toujours pas dans le top 4 bien qu’elle s’en soit mieux tirée ces dernières semaines et devrait s’assurer une place dans le top 4 par crochet ou par « escroc ».

Le tableau de Serie A à l’issue de la 20e journée : Milan -1 de l’Inter qui a vu son match reporté pour cause de COVID. Juventus-Napoli nécessaire dans un match nul. L’Atalanta n’a pas non plus joué aujourd’hui pour COVID. pic.twitter.com/IHsgXqRKqp – Meytar Zeevi (@RossoneriBlog) 6 janvier 2022