Sujet ouvert : 8 juin 2021

Le Real Madrid a fait une offre à Varane.

Marca a rapporté que le Real Madrid avait fait une offre au défenseur mais que le joueur n’avait pas encore répondu. Pour ma part, je pense que perdre Ramos et Varane dans la même fenêtre est une mauvaise mauvaise idée. On ne perd pas ce genre d’expérience à l’arrière et on s’attend à faire une bonne saison. Militao a montré qu’il était prêt à passer à l’étape suivante, donc un partenariat Varane-Militao pour la saison prochaine pourrait être formidable. Lucas Navarrete a également indiqué que Militao cherchait un rôle amélioré la saison prochaine.

Une autre idée qui me trotte dans la tête, c’est de faire jouer Mendy en permanence au centre. Laissez Alaba et Miguel se disputer la place d’arrière gauche. Un sacré casse-tête de sélection pour Carlo mais finalement un bon problème à avoir.

Josep Pedrerol : Mbappe a déclaré au Real Madrid qu’il ne renouvellerait pas son contrat.

Le présentateur amoureux des rumeurs d’El Chiringuito TV, Josep Pedrerol, a annoncé que Mbappe ne renouvellerait pas son contrat et en a informé le Real Madrid. La jeune star n’a apparemment pas du tout aimé les commentaires du président sur son séjour. Pedrerol a poursuivi en déclarant qu’à Paris, les gens pensent qu’Al-Khelaifi a perdu le contrôle de la situation et est nerveux à l’idée de perdre Mbappe.

Ancelotti veut Locatelli !!

Le milieu de terrain de Sassuolo Manuel Locatelli, qui a été lié à la Juventus, est désormais sur le radar du Real Madrid, comme l’a rapporté Rudy Galetti de Sportitalia. Carlo Ancelotti est apparemment un admirateur du joueur et des rumeurs circulent sur des honoraires de l’ordre de 40 millions.

Brahim et Antonio Blanco ont été appelés par l’Espagne.

Busquets ayant été testé positif au Covid-19, les jeunes madrilènes ont été appelés pour affronter la Lituanie. Brahim portera le numéro 7 et Antonio Blanco portera le numéro 16. Aucun des joueurs de la première équipe ne peut jouer, donc l’Espagne alignera 11 joueurs différents pour ce match amical.

