Sujet ouvert : 8 septembre 2021

Camavinga reçoit l’introduction royale aujourd’hui

On le voit ici dans la capitale espagnole :

Benzema a montré son esprit footballistique pour la France

Regardez sa création des deux buts pour Griezmann :

Son message après le match :

Traduction du français rouillé : « Quelle émotion de vivre cette qualification et cette victoire à domicile. Merci pour ce moment, merci pour votre confiance et merci pour la force que vous me donnez au quotidien. On ne lâche rien !

Ceballos se rendrait au Betis

| Dani Ceballos sera prêté au Real Betis pour le reste de la saison en janvier + 2022/23. Le Real Betis paierait 20% de son salaire et le signerait pour 15 à 20 millions d’euros à la fin du prêt, malgré la fin du contrat de Ceballos avec le Real Madrid en 2023. @OndaBetica #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 7 septembre 2021

Nacho et Kroos sont de plus en plus forts dans leurs récupérations