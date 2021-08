Sujet ouvert : 9 août 2021

in

Le match amical contre Milan

Le Real Madrid et Milan ont fait match nul lors du match amical. Malheureusement pour les fans, il n’y a eu aucun but dans ce match. Le jeu est bien couvert dans les articles Réaction immédiate et Notes des joueurs. Le jeu était également le sujet du dernier podcast Managing Madrid :

Le point culminant du match est allé à Alaba, qui a fait de bons débuts.

❗️| David Alaba a impressionné dans le match contre l’AC Milan. Il a tout et s’avérera être une bonne affaire pour le club. @marca — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 8 août 2021

Laporta a-t-il facilité le transfert de Mbappe à Madrid?

C’est ce qu’a déclaré le dirigeant du FC Barcelone Jaume Llopis, qui a démissionné. Voir ci-dessous.

| Le cadre du FC Barcelone, Jaume Llopis, démissionne du club car il pense que Joan Laporta facilite le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid en permettant à Messi de rejoindre le PSG. #rmalive pic.twitter.com/iPwrxFo3Bb – Zone de Madrid (@theMadridZone) 8 août 2021

Avec plusieurs rumeurs sur Mbappe, qu’en pensez-vous : Mbappe arrive-t-il cet été ? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous:

Sondage

Pensez-vous que le Real signera Mbappe cet été?