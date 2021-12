Sujet ouvert : 9 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Cela ne fait que 5 mois. UNE équipe belge de 2e division, KVC Westerio, souhaite amener le Belge dans ses rangs. La rumeur dit que nous sommes prêts à le lâcher pour 21 m. Baisse drastique de sa valeur. Devrait nous chercher de bons prétendants.

Avant qu’il y ait jamais eu un Lucas Vazquez, il y avait Jose Callejon. L’un de nos meilleurs joueurs utilitaires de tous les temps, sous-marin à impact et démarreur occasionnel pendant 2 saisons solides avec nous. Avant de devenir une star de Naples et de s’installer et de trouver ses marques en Seria A, où il joue désormais pour la Fiorentina.

Il aura 35 ans en 3 mois.

Avant que quiconque se soucie de savoir si nos arrières devraient défendre (parce qu’il y a longtemps, il y avait cette idéologie grossière que les arrières n’avaient pas besoin de bien défendre tant qu’ils attaquaient de bonnes LOL. Malheureusement pour ceux qui pensaient que le football ne reste pas toujours le même et l’ère des arrières arrières ultra-attaquants et légers en défense est morte et révolue).

Il y avait le premier Fabio Coentrao. L’homologue de Mourinho et l’équilibre à Marcelo. Centre était l’arrière gauche le plus complet de son époque. Il pouvait attaquer et défendre tout aussi bien. Il était rarement pris hors de position ou trop haut sur un contre. Il nous a beaucoup aidés dans notre run à La Decima, notamment contre le Bayern. Malheureusement déraillé par des blessures non-stop.

Coentrao contre le premier bayern

Coentrao a toujours compris la mission.

Coentrao lancer synchronisé avec James LOL.

Kylian Mbappe confie à Henry sa déception lors du transfert raté de l’été dernier au Real Madrid. C’est absolument fou que des clubs comme le PSG n’autorisent pas les joueurs à partir même s’ils ne veulent pas rester. Ancelotti salue les améliorations tactiques de militao.