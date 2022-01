Sujet ouvert : 9 janvier 2022

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Reprise du service normal en Liga.

Avec le retour de Vinicius, Benzema et KCM, Los Blancos a organisé une clinique en deuxième mi-temps en particulier et a brisé le mur valencien qui s’est maintenu en première mi-temps. Les Blancs mènent désormais Séville de 8 points, bien que les Andalous aient 2 matchs en main. Le jeu a été largement couvert dans la réaction immédiate, 3 réponses et 3 questions et les notes des joueurs ainsi que le podcast de gestion de Madrid.

……….Et maintenant El Clasico !!!

L’entraîneur Ancelotti a confirmé que pour autant qu’il sache que tous ses joueurs sont vaccinés et à l’exception de Mariano et Bale, tous se rendraient en Arabie saoudite pour la Supercoupe. Pendant ce temps, Barcelone a eu d’autres problèmes de blessures contre Grenade lorsqu’Eric Garcia a clopiné le terrain et semble avoir un problème aux ischio-jambiers. Avec Frenkie De Jong et Ronald Araujo qui ont subi une intervention chirurgicale vendredi pour sa blessure à la main, le défenseur devrait manquer le voyage au Moyen-Orient.

La bonne nouvelle pour les Catalans est cependant que Memphis Depay est de retour et Ansu Fati devrait également revenir pour la Supercoupe.

300 buts et compte pour Benzema.

Benzema devient le quatrième joueur à éclipser la barre des 300 buts en tant que Madridista. Avant lui, venaient Di Stéfano (308), Raúl (323) et Cristiano Ronaldo (451). La prochaine étape dans le collimateur du Français sera de s’inscrire dans les livres d’histoire en tant que troisième meilleur buteur de tous les temps du club. Il n’est plus qu’à 7 buts d’égaler le total de Di Stéfano. Entreprise d’élite en effet.

ICYMI : Analyse rétro : comment Madrid, blessé par Zidane, a humilié le Liverpool heavy-metal de Klopp.

Dans cet article, Mehedi Hassan Pranggon plonge dans une analyse data-viz sur l’un des meilleurs jeux de 2021. À lire.