Sujet ouvert : 9 juin 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

L’équipe du Brésil NT accepte de jouer la Copa America.

Le Brésil, avec l’aide de Casemiro et Militao, a gagné contre le Paraguay 2-0. Après quelques jours de polémique, les joueurs ont accepté de jouer la Copa America. Après le match, Casemiro et les autres joueurs ont publié la lettre suivante :

“Quand un Brésilien naît, un fan de la Seleção naît aussi et à plus de 200 millions de fans, nous avons écrit cette lettre pour exprimer notre opinion concernant l’organisation de la Copa America. Nous sommes un groupe cohérent, mais avec des idées différentes. Pour différentes raisons, humanitaires ou professionnelles, nous sommes mécontents de la manière dont la Copa America est menée par la Conmebol, même si elle a été accueillie plus tard au Chili ou au Brésil. Tous les faits récents nous font croire à un processus inadéquat dans sa réalisation. Il est important de souligner que nous n’avons jamais voulu en faire un débat politique. Nous sommes conscients de l’importance de notre position, nous suivons ce qui est véhiculé par les médias et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Nous nous efforçons également d’éviter la propagation de fausses nouvelles impliquant nos noms indépendamment des faits réels. Enfin, nous nous souvenons de nous nos travailleurs et footballeurs professionnels. Nous devons remplir une mission avec l’histoire du maillot jaune et vert qui représente un quintuple champion du monde. Nous sommes contre l’organisation de la Copa America, mais nous ne dirons jamais non à la sélection de l’équipe nationale du Brésil ».

Benzema blessé en première mi-temps alors que les Bleus affrontent la Bulgarie.

Karim Benzema a été remplacé en première mi-temps après avoir pris un gros coup dans le match de la France contre la Bulgarie. Espérons que ce ne soit rien de grave puisque KB9 fait enfin son retour en équipe nationale avant l’Euro. L’équipe d’entraîneurs français a déclaré à L’Équipe sur le terrain qu’à ce stade, il semble que Benzema ait reçu un “coup” plutôt que quelque chose de plus grave. Didier Deschamps a également confirmé la même chose en déclarant « C’est un coup, il a pris un bon coup sur le muscle au-dessus du genou. Il sentait que ça durcissait donc nous n’avons pris aucun risque.

Brahim Diaz marque pour l’Espagne alors que l’AC Milan s’efforce d’obtenir son transfert.

Fabrizio Romano a rapporté que l’AC Milan négocie avec le Real Madrid pour obtenir le prêt de Brahim Diaz, avec une option d’achat. Mario Cortegana a également rapporté la nouvelle en déclarant que « Si le Real Madrid et Milan parviennent à un accord sur Brahim Diaz, ce sera soit pour une vente d’au moins 30 millions d’euros avec une clause de rachat, soit pour un prêt. La position du Real Madrid sur Brahim est claire, ils ne veulent pas perdre le joueur. Une conversation entre Ancelotti et le joueur est en cours ».

Pendant ce temps, le jeune Espagnol a marqué alors que l’Espagne battait la Lituanie 4-0. Antonio Blanco a également fait ses débuts pour La Roja.

Ils ne sont pas mauvais, ces gars. Brahim Diaz enterre son premier but senior pour l’Espagne pour les mettre bien aux commandes https://t.co/JFXgq2OPB1 – SportzGlobal01 (@SGlobal01) 8 juin 2021

Le Real Madrid pourrait-il commencer la saison au Wanda ?

Aussi ridicule que cela puisse paraître, Marca a rapporté que Los Blancos s’était renseigné sur la possibilité de jouer au domicile de l’Atletico Madrid afin d’accueillir entre 20 000 et 30 000 fans, les supporters étant progressivement autorisés à revenir dans les stades. La relation cordiale entre les clubs a vu l’Atletico Madrid déclarer dans le passé qu’il était prêt à permettre au Wanda Metropolitano d’accueillir des matchs du Real Madrid alors que le Bernabeu est rénové.

“Soyons clairs, nous sommes à la disposition du Real Madrid”, a déclaré Enrique Cerezo après le retour de LaLiga Santander après le premier verrouillage en Espagne l’année dernière. Quel que soit le projet de jouer au Wanda Metropolitano, le Real Madrid ne veut pas précipiter un retour au Bernabeu.

En conséquence, ils visent à rentrer chez eux entre septembre et octobre et ont demandé à la Liga d’ajuster le calendrier au début de la saison prochaine afin qu’ils puissent jouer autant de matches à l’extérieur que possible après le début prévu le 13 août.