Sujet ouvert : 9 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Une pause internationale qui dérange.

Habituellement, les pauses internationales permettent à l’équipe de se reposer, de récupérer et de donner aux joueurs blessés plus de temps pour revenir, mais cette dernière survient juste au moment où le Real Madrid prenait de l’ampleur. Depuis la dernière pause, l’équipe a décroché cinq victoires et un nul en six rencontres. Ces victoires incluent la victoire sur Barcelone au Camp Nou, ainsi que deux triomphes clés en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk.

Un calendrier difficile attend également les Blancos après la pause. Ils visitent d’abord Grenade avant un voyage en Moldavie pour affronter le shérif. Ensuite, deux gros matchs en championnat contre les grands joueurs de la Real Sociedad et de Séville. Ces matches sont suivis de la visite de l’Inter avant le derby madrilène contre l’Atletico.

Sondage

Combien de points les Blancos peuvent-ils obtenir sur ces 6 matchs ?

0%

Plus de 15 (0 votes) 0 votes au total Votez maintenant

C’est vraiment impressionnant.

Le club a publié un tweet présentant le système de retrait et de stockage du terrain, permettant la tenue de plusieurs événements dans différents sports dans le stade récemment rénové. Vérifiez-le.

ICYMI : Vinícius Jr : Briser les lignes, les barrières et les récits.

Dans cet article, Mehedi Hassan Pranggon examine de plus près l’ascension de Vini Jr en 2021-2022 du point de vue de la visualisation des données. Donnez-lui une lecture.