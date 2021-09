Sujet ouvert : 9 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Félicitations au Real Madrid Femenino pour avoir atteint la phase de groupes de la CL

Le Real Madrid et les championnats d’Europe sont une histoire d’amour. Et battre Manchester City le rend doublement génial. Bonne chance à eux pour la suite. Si quelqu’un a réussi à trouver une chaîne officielle pour regarder ces matchs, faites-le nous savoir.

Eduardo Camavinga est prêt à jouer pour le Real Madrid

Il a montré quelques compétences en contrôle de balle :

Et a amené son petit frère avec lui sur le terrain des Valdebebas.

Mignon comme peut être.

Le Real Madrid annonce que les billets sont toujours en vente pour dimanche

C’est tentant de laisser tomber les responsabilités et d’acheter un billet d’avion, n’est-ce pas ?

ℹ️ Les membres du club, les madrilènes et le grand public peuvent acheter des billets pour le match Real Madrid-Celta demain.#RealMadrid – Real Madrid CF (@realmadriden) 8 septembre 2021

Un regard scientifique sur le débat Messi vs Ronaldo

Le Dr Tom Crawford de l’Université d’Oxford a conçu un modèle de données pour comparer les 10 meilleurs joueurs masculins de tous les temps – choisis selon certains critères – et les classer à l’aide de statistiques. Crawford a été invité par LiveScore, dont Cristiano Ronaldo est l’ambassadeur mondial, à concevoir l’indice GOAT, et le mathématicien s’est lancé dans la tâche avec enthousiasme. Pour être inclus dans le top 10 initial, les joueurs devaient marquer des points dans sept catégories : trophées de club, trophées internationaux, buts de club, buts internationaux, Ballon d’Or (minimum de deux requis), records, saisons de facteur Z (mathématiquement exceptionnelles campagnes). Dans un modèle complexe, des points ont été attribués pour chaque catégorie en fonction de plusieurs facteurs, en tenant compte de la difficulté de certaines réalisations et en récompensant les joueurs qui ont réussi dans plusieurs ligues.

Il n’y a, bien sûr, aucun moyen de régler le débat de manière “scientifique” ou “objective” pour diverses raisons, à commencer par le fait qu’il n’y a pas de sens univoque de “le plus grand”. Le « plus grand » pourrait être défini par certains comme le succès global dans les grands matchs, le nombre de trophées internationaux et de club, la plus grande influence sur la façon dont le jeu est joué, le nombre de buts et de passes décisives pour le club et le pays, etc. En se basant sur certains des critères de l’étude scientifique ci-dessus, il semblerait que le plus grand joueur aurait en fait besoin d’avoir une bonne équipe autour de lui pour remporter des trophées internationaux, ce qui est une hypothèse étrange. Dans tous les cas, il est toujours intéressant de voir comment notre raisonnement et notre disposition des preuves pour son cas peuvent être utilisés de manière persuasive pour approcher un semblant de vérité sur la question.