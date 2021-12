Les abonnés de Prime Video sont tombés amoureux de la nouvelle série de la créatrice de Girls Trip, Tracy Oliver, Harlem. L’émission suit quatre amis dans la trentaine qui s’appuient les uns sur les autres pour leur soutien alors qu’ils essaient de concilier vie, amour et carrière. La série regorge de talent, avec les rôles principaux appartenant à Meagan Good, Jerrie Johnson, Grace Byers et Shoniqua Shandai. Il donne une véritable magie de fille noire dans les 10 épisodes de la première saison, y compris dans une scène se déroulant autour d’une adaptation musicale fictive de Get Out (écrit par Sukari Jones.)

Dans la série, Shandai incarne Angie, une actrice en difficulté qui auditionne à contrecœur et est embauchée pour un rôle de fond dans une adaptation musicale de Get Out. Si vous faites défiler n’importe quelle chronologie Twitter avec le #Harlem, il devient clair que Get Out: The Musical est l’un des points forts de la série.

De nombreux fans du spectacle pensaient que la comédie musicale était réelle et ont immédiatement recherché des billets maintenant que Broadway est de nouveau ouvert. Mais ils ont été déçus de découvrir que la comédie musicale est en effet fictive. Maintenant, les fans demandent que la version télévisée soit traduite sur scène.

Pop Culture s’est entretenu avec le dramaturge responsable du spectacle musical fictif. Jones dit que c’était un rêve de fusionner son amour de voir des images positives de femmes noires à la télévision avec sa passion pour le théâtre musical. Elle espère également que le créateur de Get Out, Jordan Peele, a les yeux rivés sur la série et qu’en temps voulu, ils pourront potentiellement collaborer sur une adaptation musicale réelle du thriller populaire.

PC : Pop Culture est ravie de parler avec vous. Évidemment, nous avons regardé l’incroyable Harlem sur Amazon Prime Video, et vous êtes responsable de la brillante création de Get Out: The Musical. Tout le monde se demande maintenant s’il va y avoir un vrai Get Out: The Musical et comment les réactions des fans ont-elles été pour vous ?

SJ : J’aime que les gens parlent de théâtre musical. J’adorerais qu’il y ait un Get Out: The Musical dans la vraie vie. Je suis là pour ça. Les fans ont été vraiment généreux et excités et c’est génial parce que c’est un spectacle si merveilleux que j’aurais aimé avoir il y a des années. Je me sens donc très honoré de faire partie de cela.

Avez-vous réellement entendu ou consulté Jordan Peele pour son approbation ou ses conseils, avant ou depuis que la série est disponible en streaming ? Nous ne pouvons pas en dire trop au cas où tout le monde ne serait pas encore dans l’épisode final. Mais, il est mentionné dans la série. Avez-vous entendu parler de lui? Avez-vous entendu parler de l’un de ses gens ou de l’une des autres stars du film?

J’aime que vous pensiez que je suis sur le point d’être le meilleur ami de Jordan Peele. Je pense que nous devrions continuer à manifester cela et j’espère que tout se réalisera un jour. Donc non. Avec un peu de chance, il le verra, le bénira et pensera que nous sommes tous vraiment talentueux. Mais, je sais qu’Amazon Studios et sa société de production sont une ambiance ensemble. J’espère juste qu’il le voit, et l’aime, et moi, et que nous pouvons devenir des besties dans la vraie vie.

Alors évidemment, le spectacle Harlem raconte la vie de quatre femmes afro-américaines et leur essence magique de fille noire à différentes étapes de la vie amoureuse et de la carrière, et leurs amitiés voyagent avec elles et les aident à naviguer dans la vie dans la grande ville et à l’extérieur . Et surtout, avec l’ensemble Get Out: The Musical s’articule autour du personnage d’Angie, interprété par Shoniqua Shandai. Elle est l’un des personnages de fond de Get Out. Alors, comment était-ce de travailler avec elle pour préparer le rôle de la fausse comédie musicale ?

C’est tellement génial de travailler avec un vrai acteur qui aime aussi le théâtre musical. Nous avons définitivement vibré à ce sujet et avons un peu fan-girlé à ce sujet. Et c’était juste comme une sorte d’esprit de même nature. Et elle est vraiment géniale. Et nous sommes allés à cette fête ensemble et elle avait de gros papillons dans son afro et nous étions immédiatement comme des jumeaux.

Dans l’ensemble, qu’est-ce qui vous a attiré dans le projet de Harlem, même vouloir participer à quelque chose comme ça en dehors de pouvoir insuffler à votre travail de vie le théâtre musical ?

Honnêtement, j’aurais aimé qu’il y ait plus d’émissions sur les belles femmes noires qui sont amies. Comme où est-ce vraiment? J’en veux plus. Je veux plus d’un spectacle. J’ai été attiré par le spectacle dans le projet parce que ma raison d’être sur la planète Terre est de créer et de défendre des œuvres centrées sur des femmes noires en trois dimensions qui sont sans trope, qui ne sont pas en arrière-plan. Et c’était tellement excitant de donner vie à la satire, à la comédie dans un spectacle qui fait déjà tout bien.

Je ne sais pas à quel point vous étiez impliqué dans le fait de pouvoir contribuer au scénario en dehors de la comédie musicale et de la chorégraphie et des chansons et tout ça, mais il y a eu un moment très charnière où le personnage d’Angie doit faire face à des micro-agressions avec le personnage principal ou son rôle dans la pièce serait compromis. Je parlais récemment à la star de Broadway Yurel Echezarreta à propos de son travail à Broadway pour savoir s’il y avait eu ou non une poussée pour la diversité dans le casting afin que ce genre de choses ne se produise pas nécessairement. Où en êtes-vous sur ce spectre et quelle a été votre expérience en ce qui concerne ce que nous avons vu le personnage d’Angie s’occuper?

Oh, alors on passe du micro au macro ? Je pense que c’est, il va sans dire que je suis à 100% ici pour le mouvement continu et sans fin des droits civiques en Amérique qui se produit non seulement pour les Noirs, mais pour les personnes de couleur dans le monde, pas seulement dans le théâtre musical, mais dans tous les aspects des arts, ce qui est si important car cela crée un miroir pour nous et les seules personnes qui n’en ont pas sont les monstres. J’ai l’impression de faire tout ce qui est en mon pouvoir, ce qui est tout sur le plan artistique, pour continuer à contribuer à créer des miroirs pour la version petite fille de moi et, espérons-le, d’autres versions pour petits enfants d’autres personnes qui ne correspondent pas au genre de normes de prix . Alors évidemment, Shoniqua et moi sommes vraiment jumeaux parce que nous tous, je pense, une partie de venir dans ce monde pour de nombreuses femmes de couleur consiste à trouver comment être ensemble dans un monde qui veut parfois vous couper en morceaux de la taille d’une bouchée.

En quoi pensez-vous que Get Out: The Musical est un avantage supplémentaire pour la série ?

Eh bien, j’espère que c’est un rire supplémentaire dans un spectacle qui vous donne déjà beaucoup de halètements similaires et ce qui va se passer ensuite, et j’ai besoin de jouer en ce moment. Je pense que c’est un peu comme de la satire, sur un thème, plein de comédie, mais aussi de profondeur, donc j’espère que c’est comme quelque chose à mâcher qui ressemble à un bonbon gommeux qui dure plus d’un instant.

Espérez-vous faire partie du show dans les prochaines saisons pour être en toile de fond de la carrière d’Angie ?

Obvi. N’importe quoi, n’importe quel chemin je peux y entrer. C’est un spectacle tellement fabuleux et c’est une nouvelle institution tellement merveilleuse et instantanée non seulement pour les Noirs, mais pour tous ceux qui aiment rire, tous ceux qui aiment simplement raconter de bonnes histoires. Clairement, j’aimerais en faire partie. Tracy connaît cette technologie. Alors juste crier.

Et avant de vous quitter, si vous pouviez juste parler un peu du processus de création de quelque chose pour un spectacle parce que c’est tellement unique – je ne l’ai jamais vraiment vu faire de cette façon.

Donc, c’était définitivement une expérience passionnante pour moi venant du monde caché du théâtre. Fondamentalement, il n’y avait que moi et mes deux copains, Benj et Justin qui sont connus, je suppose, comme les gars célèbres Pasek et Paul, mais pour moi, ce ne sont que des gars sympas que nous avons fait ensemble BMI, l’atelier BMI Lehman Engel Musical Theatre. Et c’était juste nous qui entendions de Tracy quelle était l’idée, parler avec Mimi et Ferrell, ce qui est une phrase tellement ridicule, entendre Mimi et Ferrell quel était le concept, puis s’amuser et ensuite au choix soit comme pousser le pousser ou ne pas le pousser, le pousser. Et c’était en quelque sorte notre processus et l’élaboration des chansons.

Et vous étiez responsables de la création de toutes les chansons, des paroles et de tout, ou était-ce une collaboration entre toute l’équipe en dehors de vos deux amis ?

Non. Nous étions l’équipe créative qui a concocté les chansons et à l’intérieur de cela, nous avons en quelque sorte collaboré sur la musique et les mots, mais étrangement, la façon dont cela est censé fonctionner est que le compositeur est censé être fermement dans sa voie et ensuite les paroliers sont censés être résolument dans l’autre voie. Mais il y a comme une collaboration ininterrompue et un peu avant que nous soyons un couple romantique, je dirais. De l’extérieur, nous ressemblons à un couple étrange, mais nous sommes en fait la plus grande histoire d’amour de tous les temps parce que je n’ai jamais eu à mendier pour avoir de l’espace pour être entendu ou pour attirer l’attention. C’était plus comme « Oui, fais n’importe quoi. Dites-nous quoi faire » dans une sorte de dictature bienveillante, dans laquelle j’étais.