Le nouvel avion de chasse de Sukhoi devrait prendre son envol en 2023. (Image: .)

La possibilité d’exporter le dernier avion tactique léger Sukhoi “Checkmate” (LTA) sera discutée au cas où l’Inde exprimerait un intérêt substantiel pour ce nouveau chasseur. « Pour notre part, nous sommes ouverts à la coopération et prêts à étudier toutes les propositions. Nos pays développent déjà activement une coopération dans le domaine de la technologie aéronautique », a déclaré à Financial Express Online un haut responsable de Rostec, basé en Russie. Ajoutant: «La flotte d’aviation militaire indienne est équipée à près de 80% d’équipements russes, tels que les chasseurs multirôles Su-30, MiG-29UPG ou les navires MiG-29K/KUB.»

Est-il prévu d’offrir à l’Inde le nouveau Checkmate ?

Directeur de la coopération internationale de Rostec (Rostec : conglomérat d’État russe de l’aérospatiale et de la défense), Viktor Kladov a déclaré à Financial Express Online : « Checkmate est un projet à fort potentiel d’exportation. La combinaison d’une charge utile de combat élevée, d’un équipement moderne et d’un faible coût par heure de vol rend l’avion extrêmement rentable compte tenu de ses capacités de combat. L’utilisation flexible de diverses configurations nous permet de le personnaliser avec précision pour répondre aux besoins de presque tous les clients potentiels.

« Le système de soutien logistique automatisé Matryoshka, spécialement créé pour cet avion, permet d’organiser la formation du personnel, de planifier la maintenance avec une grande précision et de livrer les composants nécessaires à temps. Le système réduira les coûts du service après-vente tout en augmentant son efficacité et assurera un niveau élevé de préparation au combat de la flotte, même lors d’opérations de haute intensité », ajoute le directeur de la coopération internationale de Rostec.

En juillet, lors du salon aéronautique MAKS à Joukovski, Moscou, United Aerospace Company, une société faîtière qui comprend les bureaux d’études Mikoyan-Gurevich (MiG) et Sukhoi, a dévoilé le chasseur furtif de cinquième génération, Sukhoi « Checkmate ». Ce nouvel avion léger tactique (LTA) n’est pas encore opérationnel, mais est considéré comme économique et est principalement destiné au marché d’exportation.

Une déclaration officielle publiée lors de l’émission le mois dernier, «Ce chasseur léger monomoteur de cinquième génération n’a pas encore d’analogue en Russie. Et il combine des solutions et des technologies innovantes, qui incluent le support de l’intelligence artificielle pour le travail du pilote. Il existe également à bord des solutions éprouvées qui ont déjà été testées dans la pratique. »

«Ce chasseur a une faible visibilité et des performances de vol élevées. Les technologies des superordinateurs sont largement utilisées sur le projet Checkmate. »

Le nouvel avion de chasse de Sukhoi devrait prendre son envol en 2023, après quoi le premier lot de chasseurs sera produit en 2026. Et une fois la production en série commencée, les plans sont de produire environ 300 avions sur 15 ans.

En savoir plus sur Checkmate

Le LTA a une prise moteur sous le cockpit et a un nez pointu. Et il possède une baie d’armes interne qui a été conçue pour préserver sa forme anti-radar. Il a la capacité de transporter des munitions air-air et air-sol : bombes guidées et non guidées, et roquettes non guidées ; missiles air-air infrarouges et guidés par radar; missiles air-sol et antinavires; à la fois des bombes guidées et non guidées, et des roquettes non guidées.

Capacités d’échec et mat disponibles

Il peut parcourir jusqu’à 1 500 km en une seule sortie chargé d’armes et de charge utile et a été développé comme un avion de chasse à décollage et atterrissage courts.

Est capable de vol supersonique sans interruption et peut partager des données avec d’autres combattants dans les airs.

Comparé au F-35 (environ 75 millions USD) des États-Unis, cet avion devrait coûter environ 30 millions USD chacun et la société attend des commandes des pays d’Amérique latine, du Moyen-Orient ainsi que de la région Asie-Pacifique.

IAF et avions russes

L’Indian Air Force (IAF) pilote déjà des avions de combat russes Sukhoi 30 qui sont la ligne de front et multirôle ainsi que les combattants MiG ainsi que des hélicoptères. Maintenant, l’IAF a commencé à éliminer progressivement les MiG-21 et a commencé à introduire le « Rafale » français et l’avion de combat léger indigène « Tejas ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.