Sukkhi annonce Karisma Kapoor comme ambassadrice de sa marque

Sukkhi s’attend à une énorme demande dans le segment des bijoux fantaisie pendant la saison des fêtes

La marque de bijoux fantaisie Sukkhi a intégré l’acteur Karisma Kapoor comme ambassadeur de sa marque. Kapoor, le nouveau visage de la marque, fera la promotion des produits premium de la marque. Avec le début de la saison des fêtes, Sukkhi s’attend à une énorme demande dans le segment des bijoux fantaisie. La marque souhaite tirer parti de ses efforts de marketing en lançant ses nouveaux modèles et collections à travers le pays. « Karisma Kapoor a toujours été un visage bien connu à travers l’Inde. La beauté intemporelle, Karisma Kapoor a son propre style unique qui résonne avec les Indiens et exprime son vrai moi glorieux qui s’aligne avec l’éthique de Sukkhi d’être à la mode et à la mode », a déclaré Bhavesh Navlakha, fondateur et PDG de Sukkhi.

« Chez Sukkhi, notre objectif a toujours été de mettre le meilleur des designs à la disposition de nos clients pour toute occasion ou festivité. Nous pensons que les femmes du nouvel âge recherchent des options de bijoux élégants mais abordables qui non seulement améliorent leur beauté, mais les aident également à rester à jour avec l’industrie en évolution rapide et ses tendances en constante évolution. Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec Karisma Kapoor pour nos diverses initiatives de marque sur les places de marché, notre site Web, nos points de contact hors ligne et le marketing ATL BTL à travers l’Inde », a ajouté Navlakha.

Sukkhi, fondée en 2012, est largement disponible sur diverses plateformes de commerce électronique telles qu’Amazon, Flipkart, Myntra, Nykaa, entre autres. Cependant, la marque compte également plus de 125 points de contact hors ligne répartis dans toute l’Inde, selon un communiqué officiel. Il prétend utiliser des matériaux non allergiques pour ses bijoux de mode.

« Je suis ravie de collaborer avec Sukkhi car la marque possède une large collection de bijoux qui complètent les femmes indiennes modernes et leur style. Personnellement, je suis toujours à la recherche de pièces polyvalentes que je peux associer à plusieurs tenues. Les bijoux donnent confiance à une femme et font ressortir sa vraie personnalité », a déclaré Kapoor.

