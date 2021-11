Sula relance des vins premium sous le label Rasa

Verdin a déclaré que la société travaillait sur de nouvelles offres, qui devraient bientôt être sur le marché.

Sula Vineyards a relancé Rasa, l’une de ses offres dans le segment premium pour les clients. Bien que le label existe depuis 2007-08, la société a travaillé sur le produit pendant des années pour lancer une nouvelle version, ont déclaré des responsables de la société.

Grégoire Verdin, AVP, dégustations et marketing, Sula Vineyards, a déclaré que le produit est l’un des meilleurs vins rouges du pays. «Ces vins – Cabernet Sauvignon, Syrah et Zinfandel – sont tous modernistes, le Rasa Cabernet et le Zin étant dans la bouteille de style bordelais et la Syrah (Shiraz) dans la conception plus large de la bouteille de Bourgogne. Les vins sont élevés pendant 12 mois en fûts de chêne français et élevés en bouteille avant d’être libérés. La série de vins Rasa est notre entrée dans les vins haut de gamme », a-t-il déclaré.

Verdin, qui travaille pour la cave basée à Nashik depuis décembre 2018, apporte son expérience de plus d’une décennie dans l’industrie agroalimentaire et vinicole pour diriger des dégustations de vin et une formation pour les professionnels de la restauration et les consommateurs. Les prix des vins sont compris entre 1 500 et 1 700 par bouteille.

« Le rasa est actuellement produit dans les vignobles de Nashik, c’est là que nous nous concentrons. Mais voyons ce que l’avenir nous réserve », a-t-il déclaré, lorsqu’on lui a demandé si le même produit serait également produit dans la cave de Bengaluru.

Sula Vineyards a récemment rebaptisé son vignoble du Karnataka en Domaine Sula pour le différencier du vignoble phare de Nashik. Rasa est produit en petits lots, a-t-il déclaré, refusant de donner des chiffres de production et affirmant que l’accent est mis sur la vinification artisanale.

Alors que la pandémie a été difficile pour la plupart des entreprises de consommation, Sula a profité de la période pour travailler sur sa gamme de produits et a réussi à augmenter sa part de marché à 70 %.

Verdin a déclaré que la société travaillait sur de nouvelles offres, qui devraient bientôt être sur le marché.

L’année dernière, la société a lancé le premier vin en canette du pays, Dia Wine Sparkler. Fratelli a suivi avec le lancement de quatre variantes (à l’exception d’un spritzer sous son étiquette Noi) de vin en canette peu de temps après.

« La prochaine saison de broyage s’annonce excellente et nous envisageons une récolte fantastique », a déclaré Verdin. Sula écrase normalement 8 000 à 9 000 tonnes de raisins par an. Grâce à la levée des restrictions pandémiques, Nashik a constaté une augmentation de la fréquentation de l’œnotourisme, Sula Vineyards attirant le plus de touristes.

