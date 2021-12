Sulaiman annonce la défense obligatoire de Fury contre Whyte

Mauricio Sulaiman, président du World Boxing Council (WBC), a affirmé mardi que son organisme avait ordonné la défense obligatoire du Britannique Tyson Fury, champion du monde des poids lourds, contre son compatriote et challenger officiel Dillian Whyte.

« Aujourd’hui, le combat est ordonné entre le champion Tyson Fury et le champion par intérim et le challenger officiel Dillian Whyte, bien que la question soit toujours devant le tribunal arbitral, mais aujourd’hui le combat est quand même officiellement ordonné », a annoncé le manager.

La WBC a suspendu Whyte pour dopage en juillet 2019. L’échantillon a été prélevé avant le combat intérimaire pour le titre des poids lourds remporté par le Colombien Oscar Rivas.

Sa reconnaissance en tant que champion par intérim des poids lourds WBC a été suspendue ainsi que sa catégorie de challenger obligatoire au championnat du monde.

En décembre de la même année, la WBC a levé cette suspension et a permis à Dillian de se battre contre le Polonais Mariusz Wach, une bataille qu’il a remportée ; et il affrontera à quelques reprises le Russe Alexander Povetkin, avec qui il a perdu en août 2020, puis gagné en mars 2021.

En juin 2020, Dillian Whyte a déposé une plainte contre le Conseil pour que l’organisme définisse une date pour un combat pour le championnat du monde des poids lourds, un procès qui, a confirmé Sulaiman, est toujours en cours malgré le feu vert pour le combat contre Fury.

« La demande continue. Pour le moment, nous espérons que ce combat aura lieu sous peu. Les promoteurs peuvent désormais entrer en négociations. Aujourd’hui, l’obligation de Fury est d’avoir cette défense du titre du Conseil lors de son premier combat de 2022 », a déclaré le président de le CMB.

Mauricio Sulaiman était convaincu qu’un match entre Tyson Fury, champion invaincu avec 31 victoires, 22 par KO, et Whyte, 28 victoires, 19 sur la voie rapide et deux défaites, serait un grand spectacle pour les fans britanniques.

« Ce sont deux combattants coriaces, je pense que ce sera un combat au plus haut niveau et ce sera très intéressant pour le public britannique et tous les fans de boxe du monde en raison de la qualité des prétendants. »

Le dopage de 2019 n’était pas le premier de Whyte. En novembre 2012, l’organisation britannique antidopage l’a suspendu pendant deux ans après avoir trouvé des substances interdites dans son corps et lui a imposé une sanction qui a duré jusqu’en octobre 2014.