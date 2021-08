Sulaiman, au Conseil de haut niveau de “Sauver le rêve”

DOHA, Qatar.- Mauricio Sulaimán Saldivar, président du World Boxing Council (WBC), a rejoint le Conseil de haut niveau « Save the Dream », pour aider à promouvoir les valeurs positives du sport auprès de la jeunesse du monde.

Le président de WBC est un ajout bienvenu au conseil de haut niveau « Save the Dream », composé d’éminentes personnalités internationales de différents domaines, dont Staffan De Mistura, ancien secrétaire général adjoint et envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, l’Afghanistan et l’Irak. et le Liban, José Ramos-Horta, lauréat du prix Nobel et ancien président du Timor oriental, Mohammed Hanzab, président du Centre international pour la sécurité sportive (ICSS), Sheikha Hessa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, envoyé spécial du secrétaire général de la Ligue arabe pour Affaires humanitaires, Youssou N’Dour, légende de la musique sénégalaise, Iván Dibos, membre du CIO, Marcia L. Dyson, militante civique-sociale, et Raffaele Chiulli, président de Sport Accord et de l’Association mondiale des fédérations sportives internationales.

Commentant son nouveau rôle, Sulaiman a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre le Conseil de haut niveau de Save the Dream et d’avoir le privilège de contribuer à ce mouvement de manière significative. À la WBC, nous croyons et partageons les mêmes valeurs et objectifs en termes d’inspiration des jeunes à travers la boxe, en offrant un environnement sportif sûr, juste et inclusif, sans distinction de religion, de race ou de croyance.

“Ensemble, nous nous engageons à développer une variété d’activités à travers le monde, pour permettre aux jeunes de profiter et d’apprendre de la boxe, d’accroître leurs connaissances sur le sport, les valeurs de l’esprit sportif, et d’apprendre à relever les défis.”

MISSION

“Save the Dream” met en œuvre et promeut des activités pour responsabiliser les jeunes grâce à un accès sécurisé au sport et à ses valeurs éducatives et sociales. « Sauvez le rêve » vise à :

Développer les compétences, inculquer l’éthique et promouvoir l’innovation sociale par le sport. Promouvoir le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle à travers le sport. Faciliter l’accès au sport indépendamment du statut socio-économique, de la race, des capacités physiques et des considérations de genre. Protégez les enfants contre les abus qui se produisent dans le sport.

Un monde dans lequel tous les enfants et les jeunes peuvent faire du sport, en toute sécurité, et apprendre de ses valeurs en termes d’intégrité, de respect et d’inclusion.

Valeurs:

Intégrité, Respect, Inclusion.

À PROPOS DE L’ICSS

Le Centre international pour la sécurité sportive (ICSS) est une organisation mondiale, indépendante et à but non lucratif. Nous travaillons sans relâche pour relever certains des défis et problèmes les plus importants auxquels le monde du sport est confronté aujourd’hui, ainsi que pour le protéger des menaces émergentes et futures.

Ayant réuni des dirigeants sportifs respectés, des agences gouvernementales, des organismes chargés de l’application des lois, des organisations internationales, des universités et des entreprises, nous disposons d’une équipe établie d’experts dans les domaines du sport, de la coopération internationale, de la sûreté et de la sécurité des événements, de l’intégrité sportive et développement socio-économique.