Sulaiman : « Beterbiev serait une menace pour Canelo »

Mauricio Sulaiman, président de la WBC, était ouvert à la possibilité que Saúl « Canelo » lvarez passer au poids mi-lourd pour affronter le champion du monde WBC et IBF de la catégorie, Artur Beterbiev.

« Beterbiev fait une défense obligatoire en décembre et sera prêt à faire tout ce qu’il veut. Ce serait un combat formidable. Beterbiev est invaincu, c’est un puncheur. Ce serait une menace très forte pour Canelo. Mais Canelo veut continuer de plus en plus loin, alors voyons voir »Sulaiman a déclaré à Sky Sports.

Alors que Beterbiev doit affronter Marcus Browne le 17 décembre, Álvarez ne sera de retour sur le ring qu’en mai, prenant une pause bien méritée après quatre combats en onze mois.