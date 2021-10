Sulem Urbina rentre chez lui et sera mis à l’épreuve

La belle Sulem Urbina rentre chez elle, et fera partie de l’expérience Boxing Wednesday, le lendemain 20, au Fairplay Club, dans le cadre de la fonction qui sera co-promue par 2M Promotions, Zanfer et Golden Boy, et qui sera diffusée sur Je vis à l’international sur ESPN Knock Out.

En tant que représentante de la boxe féminine au mois de la prévention du cancer du sein, Urbina (12-2-0, 2 ko’s) sera mise à l’épreuve par la Mexicaine Tania Iztel « Zoka » García (6-6-0), dans le attendez-vous à un combat très compétitif, avec beaucoup d’action, 8 rounds au poids mouche.

Urbina était invaincu lors de ses 12 premiers combats, et les deux défaites qui apparaissent à son palmarès ont été subies lors de ses deux combats les plus récents. En octobre de l’année dernière, elle a perdu son invaincue contre Marlen Esparza à Indio, en Californie, dans un combat d’élimination WBC, et en juillet de cette année, elle a disputé le championnat du monde WBA Fly contre la Japonaise Naoko Fujioka à Los Angeles, qui l’a vaincu par décision majoritaire. . . .

Il n’a pas combattu à Hermosillo depuis avril 2019, lorsqu’il a battu Araceli Palacios aux points, mais il a eu une excellente préparation car il veut donner à son peuple une belle performance.

Sa rivale, la Mexicaine Tania Itzel « Zoka » García, est une combattante qui se bat généralement avec un bon rythme dès le premier tour, qui a une grande résistance et condition et qui cherche toujours à faire pression sur sa rivale.

On sait que lorsqu’un athlète de haut niveau qui réside et s’entraîne en altitude, sort pratiquer sa discipline sur un site situé au niveau de la mer ou à basse altitude, ses performances et sa capacité de récupération sont améliorées, et c’est ce qu’il peut arriver avec « Zoka » García, et il l’a déjà démontré en août dernier, précisément à Hermosillo, lorsqu’il est apparu et a livré un combat très serré au double champion du monde, Montserrat Alarcón, donc dans ce duel contre Sulem Urbina, le Mexiquense pourrait montez avec cet avantage naturel de la condition, de la vitesse, de l’endurance et de la récupération.

Précisément Sulem Urbina assistera à une conférence de presse virtuelle, ce mercredi à 14h00 (heure centrale de la république), où il parlera de sa préparation et de la motivation qu’il a pour rentrer chez lui.

FONCTION MULTISTELLAIRE

Le concours entre Sulem et Tania Itzel fait partie de la soirée de boxe multi-étoiles qui sera dirigée par le duel attrayant de 10 rounds des super coqs entre Víctor « Spock » ​​Méndez (30-4-2, 22 ko) et Miguel Ángel Rodríguez Vivanco (16 -2-2, 7 ko’s), dans un affrontement entre un vrai fajador et un boxeur de technique, de vitesse et de ring travel.

De plus, Eduardo « Koreano » Ramirez (18-1-3, 12 ko’s) affrontera Alexis Ruiz (13-7-1, 5 ko’s) de Sinaloa en 8 rounds au Super Bantamweight, et le solide talent Tabasco Alexis « Éxito » Bastar (18-1-1, 9 ko) aura un test décisif contre le KO mexicain Israel « Azulito » Ramírez (13-1-0, 9 ko) dans un match de 8 rounds à Supergallo.

Quatre combats préliminaires viendront compléter la fonction du mercredi 20 au Fairplay Club, qui aura un accès public avec des sièges disponibles sur le portail superboletos.com, et qui aura la présence de DJ Karen Fierros divertissant et mettant l’événement, dans lequel Les indications des autorités sanitaires d’Hermosillo et de la Sonora Box Commission seront suivies pour suivre les protocoles respectifs.