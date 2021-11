Sully Erna de Godsmack déchire des célébrités pour avoir encouragé les comportements médicaux pendant la pandémie : « Taisez-vous et divertissez-vous »

GODSMACK leader Sully Erna a frappé des célébrités, y compris des collègues musiciens, qui ont utilisé leurs voix très médiatisées pour encourager les comportements médicaux, affirmant qu’elles devraient « se taire et laisser les gens vivre leur vie ».

Erna, qui a récemment confirmé que la politique avait joué un rôle dans sa décision de déménager GODSMACKsiège de la Floride – qui se penche républicain lors des élections présidentielles – à temps partiel tout en maintenant une maison dans le New Hampshire, a discuté de son point de vue sur les campagnes de santé des célébrités dans une nouvelle interview avec Mindy Novotny de la station de radio de Milwaukee 102.9 Le cochon. Parlant du fait que les approbations de vaccins étoilés sont devenues une partie importante des messages de santé publique à l’ère de la pandémie, le chanteur/guitariste de 53 ans a déclaré: « Je suis payé pour être un artiste. C’est la position que j’ai Je vais donc me concentrer sur le divertissement, faire sourire les gens, guérir les gens à travers la musique. Et toute autre personne qui a un statut de célébrité qui pousse les gens dans un sens ou dans l’autre alors que vous n’avez aucune expérience en tant qu’expert médical ou politicien, mon conseil est de se taire et de laisser les gens vivre leur vie parce que vous ne connaissez pas les conséquences lorsque vous les poussez d’une manière ou d’une autre. sont. C’est la position que j’ai prise et c’est la position avec laquelle je vais me tenir. Je vais écrire ma musique, je vais faire de super concerts, et je vais aider les gens à échapper à beaucoup de leurs problèmes quotidiens, espérons-le, auxquels ils doivent faire face malgré tout. »

En mars dernier, Erna Raconté « Le podcast de Maîtresse Carrie » à propos de son déménagement en Floride. « Je cherchais une autre région d’origine depuis un certain temps maintenant. Et la Californie était en quelque sorte sur mon radar, juste parce que j’ai beaucoup d’amis là-bas, mon entreprise est là-bas, [and] J’aime le temps. Mais quand toute cette merde politique est tombée, cela m’a vraiment détourné du processus de pensée et des façons d’être pour beaucoup de libéraux et de gens avec lesquels je ne peux tout simplement pas me connecter sur cette longueur d’onde. Donc ça m’a un peu dégouté au point où je suis, comme, eh bien, je ne veux pas vraiment parcourir trois mille miles à travers le pays pour payer le triple de la somme d’argent pour vivre dans ce genre de bêtises et être enfermé . »

Il a poursuivi: « Alors, oui, la couronne et la politique ont joué un rôle dans ma décision de me détourner vers la Floride. Et honnêtement, je suis juste allé là-bas pour acheter une propriété avec un peu d’espace et une petite maison décente, et je voulais des chevaux. Et je savais que Shannon [Larkin, GODSMACK drummer] C’était un peu au pays des chevaux, parce que c’est à North Fort Myers. Je viens donc de tomber sur une très bonne affaire avec cette dame qui avait un ranch de chevaux de 20 acres, mais elle possédait également un pâturage de 30 acres à côté, qui n’est qu’un pâturage ouvert qu’un type loue pour pasteuriser ses vaches sur . Et ça me donne un allégement fiscal parce que c’est agricole. Et je reçois une demi-vache par an. [Laughs] Alors oui, je suis aussi un mangeur de viande. Non seulement je ne suis pas un libéral, mais je suis un putain de mangeur de viande. »

Avec le gouverneur Ron DeSantis à la barre, la Floride est considérée comme ayant les restrictions COVID-19 les plus laxistes en Amérique du Nord.

Erna s’est fait davantage entendre sur ses opinions politiques ces dernières années, déclarant dans un épisode de juillet 2020 de son émission sur Internet « Séances Ville natale » que si « Atout reste dans [office], COVID va être une grosse douleur dans le cul, et il y aura plus de gens qui brûleront les putains de restaurants de Wendy. Si Atout putain est parti, tout d’un coup ils vont avoir ce vaccin miracle auquel ces putains de menteurs se sont accrochés. »

En février 2020, Erna a été critiqué pour avoir partagé une publication signalée dans le cadre de Facebookde lutter contre les fausses informations et la désinformation sur son fil d’actualités. Le poste en question critiquait alors le candidat démocrate à la présidentielle le sénateur Bernie Sandersdu plan d’augmenter le salaire minimum et de fournir des soins de santé universels à tous les Américains. Il a également cité SandersLe plan Medicare For All, un programme national d’assurance maladie unique qui couvrirait tous ceux qui vivent aux États-Unis.

En 2004, Erna a révélé qu’il n’était pas en faveur du candidat démocrate à la présidence lors des élections de cette année-là, déclarant Lancer des réseaux radio: « Je suis Républicain. Je veux Républicain. Je ne veux pas forcément [incumbent Republican president George W.] Buisson gagner. Je n’aime pas ce choix, mais je dois vous dire que je ne crois pas vraiment aux démocrates non plus, mec. Je n’aime pas leur façon de penser. je n’aime pas, je n’aime pas Buisson, je vais vous le dire, mais je veux un républicain au pouvoir. »



